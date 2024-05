To był mecz ludzi, którzy nie mają niczego do stracenia. Hurkacz pierwszy raz w karierze awansował do czwartej rundy Internazionali BNL d'Italia i stanął przed szansą wyrównania swojego najlepszego wyniku na kortach ziemnych. Rekord Polaka w rozgrywanych na tej nawierzchni imprezach ATP 1000 to bowiem ćwierćfinał, którego sięgnął dwa lata temu w Monte Carlo i Madrycie.

23-letni Baez, który jeszcze niedawno był głównie księciem challengerów, dopiero buduje swoją pozycję w czołówce. Jego szczytem marzeń podczas najważniejszych turniejów były do tej pory trzecie rundy w US Open (2023) Australian Open (2024), Indian Wells (2023, 2024) i Madrycie (2023, 2024). Już wtorkowy mecz był więc dla Argentyńczyka życiowym sukcesem.

ATP Rzym. Jak Hubert Hurkacz szuka pewności na ziemi

Hurkacz, jak przystało na ósmą rakietę świata, był faworytem. Już pierwsze minuty — Argentyńczyk szybko przełamał Polaka, a później wygrywał swoje gemy serwisowe — potwierdziły jednak, że naszego tenisistę czeka trudna przeprawa. Mierzył się przecież z człowiekiem, który pięć z sześciu swoich tytułów w turniejach ATP 250 i wszystkie sześć w challengerach zdobył właśnie na „mączce”.

Hurkacz wcześniej pokonał w Rzymie Hiszpana Rafaela Nadala (6:1, 6:3) oraz Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego (7:6(7), 6:2). Polak właśnie po tym drugim spotkaniu przyznał, że takie mecze pozwalają mu budować pewność gry na kortach ziemnych. Tym razem zysków z tamtego wieczoru długimi momentami nie było jednak po nim widać.