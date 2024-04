W tym roku z udziałem obu zawodniczek odbył się finał w Dausze. Zdecydował pierwszy set, z tasiemcowym tie-breakiem (10:8 dla Świątek). Drugiego Polka wygrała 6:2. Działo się to dwa miesiące temu, więc można uznać, że to, co najgorsze w starciach z Kazaszką, ma już za sobą.

W tym roku Iga Świątek i Jelena Rybakina mają podobny bilans

O tym, że nie jest to przeciwniczka, która odpowiada naszej tenisistce świadczą też mniej znaczące, ale zawsze ciekawe statystyki spotkań nieoficjalnych. W rozgrywanej w grudniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich World Tennis League Rybakina dwa razy pokonała Świątek. Była też lepsza w finale juniorskiego turnieju Trofeo Bongfilio.

- Zawsze trudno jest grać przeciw Idze i czuję, że naciskamy siebie do granic możliwości. Jestem realistką, Choć chcę wygrać, wiem, że Iga jest bardzo dobrą zawodniczką na mączce. Mam wielkie szanse tylko wtedy, kiedy będę się dobrze ruszać, dobrze serwować i po prostu dobrze grać – zapowiadała Rybakina. Po stronie przewag raszynianki jest nie tylko jej ulubiona nawierzchnia, ale i turniej. W Stuttgarcie Polka nigdy nie przegrała.

Kazaszka ma całkiem niezły sezon i porównywalne wyniki z polską tenisistką – 24 zwycięstwa i cztery porażki, podczas gdy Świątek 24 zwycięstwa i trzy porażki. Obie w tym roku wygrały po dwa turnieje (Doha i Indian Wells – Świątek, Brisbane i Abu Zabi – Rybakina). Szykuje się wielki tenisowy klasyk. Zapewne nie ostatni w tym sezonie.

Początek meczu o godzinie 14. Transmisja Canal+ Sport.