Hubert Hurkacz – Cristian Garin. Bez tie-breaka, ale trzy sety

W półfinale w Estoril z Garinem wrocławianin zagrał jak na siebie bardzo odważnie, dużo ryzykował. Nie zważał na to, że gra na najmniej preferowanej przez siebie nawierzchni. Wykorzystywał nie tylko potęgę swojego serwisu, ale także często dochodził do siatki. Grał tak jakby dojrzał do mączki i wyciągnął wnioski z porażek z poprzednich lat.

Pierwsze dwa sety były podobne do siebie. W pierwszym to Hurkacz przełamał Garina na 2:0, a w drugim Chilijczyk, który w tym momencie wzniósł się na wyżyny również zaczął od prowadzenia 2:0. Oba sety zakończyły się wynikiem 6:3. W rozstrzygającym ponownie Polak wygrał na początku gema serwisowego rywala i zrobił to jeszcze raz, prowadząc 5:1. Wtedy Garin postawił się polskiemu tenisiście, ale na krótko, nie odrobił już strat. Znów było 6:3, dla Polaka.

Estoril. Kto finałowym rywalem Huberta Hurkacza?

Za swój występ Hurkacz dostał owacje na stojąco. Zagrał bardzo dobrze, pokonał świetnego – na mączce – przeciwnika. Trzeba to docenić. Zagra o ósme zwycięstwo w karierze.

Ostatnim rywalem wrocławianina w Estoril będzie zwycięzca meczu Casper Ruud (8. ATP) – Pedro Martinez (77. ATP). Początek finału o 16.30 w niedzielę.