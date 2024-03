Turniej WTA w Miami: Magda Linette przegrała. Będzie mecz Paula Badosa – Aryna Sabalenka

Linette (55. WTA) i Curenko (40. WTA) to mniej więcej to samo pokolenie tenisistek z niemałym doświadczeniem i podobnymi sukcesami (Polka wygrała dwa turnieje WTA w singlu i dwa w deblu, Ukrainka cztery singlowe), ale przez lata trafiały na siebie rzadko. Najpierw zmierzyły się w turnieju ITF (z pulą 25 tys. dol.) w 2011 roku w Opolu i Linette wygrała wyraźnie. Następnie zagrały po 11 latach na trawie w Eastbourne i wtedy trochę lepsza była rywalka Polki.

Magda Linette - Łesja Curenko: Dużo biegania, falujący poziom

Trzeci mecz na Florydzie ponownie przyniósł trzy sety, ostatni wygrała Curenko. Było w tym spotkaniu dużo biegania, niemało długich wymian, poziom jednak mocno falował - raz jedna, raz druga miała przypływy skuteczności. W decydującym secie Polka prowadziła 3:1, by za chwilę przegrywać 3:5, zerwała się, odrobiła gema, ale, mając serwis, nie doprowadziła do remisu.

Linette wyjedzie z marcowych turniejów w USA z dwiema singlowymi porażkami w pierwszych rundach, tyle, że dobrze płatnymi: w Indian Wells zarobiła 30 050 dolarów, w Miami - 23 250 dolarów, plus to, co uda się zdobyć jeszcze w deblu.

Ukrainka awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z Greet Minnen (64. WTA). Miała w tym miejscu czekać rozstawiona z nr 18 Czeszka Barbora Krejcikova, ale wycofała się z turnieju. Na jej miejsce weszła Belgijka, „szczęśliwa przegrana” z kwalifikacji.