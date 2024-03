Indian Wells. Wygrane Gauff, Alcaraza i Miedwiediewa, przewaga pszczół

Znacznie więcej emocji wzbudziła nagła inwazja roju pszczół na Stadium 1 obiektu w Indian Wells podczas spotkania Alcaraz – Zverev. Owady wtargnęły na kort przy stanie 1:1 w pierwszym secie, wystraszyły tenisistów, sędziego i publiczność. Spotkanie zostało z tej przyczyny przerwane na prawie dwie godziny („Przewaga pszczół!” – podano natychmiast w mediach społecznościowych imprezy), aż sprowadzony w trybie pilnym specjalista z wielką ssawką usunął źródło zagrożenia i został jeszcze jednym bohaterem turnieju.

> Indian Wells

BNP Paribas Open 2024

WTA 1000 – 1/4 finału: I. Świątek (Polska, 1) – K. Woźniacka (Dania) 6:4, 1:0, krecz Dunki; M. Kostiuk (Ukraina, 31) – A. Potapowa (28) 6:0, 7:5; C. Gauff (USA, 3) – Y. Yuan (Chiny) 6:4, 6:3; M. Sakkari (Grecja, 9) – E. Navarro (USA, 23) 5:7, 6:2, 6:4.

ATP Masters 1000 – 1/4 finału: J. Sinner (Włochy, 3) – J. Lehecka (Czechy, 32) 6:3, 6:3; T. Paul (USA, 17) – C. Ruud (Norwegia, 9) 6:2, 1:6, 6:3; C. Alcaraz (Hiszpania, 2) – A. Zverev (Niemcy, 6) 6:3, 6:1; D. Miedwiediew (4) – H. Rune (Dania, 7) 7:5, 6:4.