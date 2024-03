Saudyjska oferta połączenia ATP i WTA. Dwa miliardy na stole

Dunka wygrała z Andżeliką Kerber oglądany powszechnie z życzliwością mecz wracających do sportowej rywalizacji tenisowych mam. Wynik 6:4, 6:2 nie oddaje do końca zaciętości tego spotkania, po którym, jak każdy widział, natychmiast wróciła stara przyjaźń.

Karolina Woźniacka zagra w ćwierćfinale turnieju z cyklu WTA 1000 po raz pierwszy od 2019 roku i oczywiście ma pełną wiedzę na temat możliwości Świątek w ich spotkaniu. – Będę musiała zagrać najlepiej jak potrafię, by dorównać Idze. Ostatnimi czasy komentowałam kilka jej spotkań. Wiem jak gra, wiem jaki to dobry i pełen mocy tenis. Kilka razy wspólnie trenowałyśmy po moim powrocie do WTA Tour, także podczas ostatniego US Open. Zatem wiem jak gra, ale jedna sprawa wiedzieć, druga zagrać przeciw niej cały mecz… – mówiła Dunka.

Dawno temu Iga jako bojowa nastolatka pokonała schodzącą z kortów Karolinę, ale obie tenisistki są dziś w kompletnie innym miejscu karier i trudno nie przyznać, że obecna liderka rankingu światowego jest zdecydowaną faworytką ćwierćfinału. Do tej fazy awansowały także Marta Kostiuk i Anastazja Potapowa.

W turnieju męskim też rozegrano cztery mecze 1/8 finału, w najciekawszym Jiri Lehecka pokonał w trzech setach Stefanosa Tsitsipasa i zagra w ćwierćfinale z Jannikiem Sinnerem. Drugą parę ćwiercfinałową stworzyli Carlos Alcaraz i Alexander Zverev. Kolejny dzień rozgrywek wyłoni pozostałą ósemkę. Na czwartek (w Polsce w nocy z czwartku na piątek) zaplanowano być może najciekawszy dzień turnieju – wszystkie ćwierćfinały kobiet i mężczyzn.