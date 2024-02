Iga Świątek szuka równowagi. Zagra o awans do ćwierćfinału turnieju w Dausze

Sprawa reparacji jest zamknięta. Próbujemy uzyskać formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej - oświadczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (PO). Na konferencji prasowej szef MSZ zarzucał dziennikarzowi Telewizji Republika kłamstwo oraz sugerował, że wspiera on jedną z partii politycznych.