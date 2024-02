Six Kings Slam. Saudyjczycy wydają kolejne miliony na tenis

Arabia Saudyjska: poprawianie wizerunku przez sport

Arabia Saudyjska poprzez rządowy fundusz PIF (Public Investment Fund) od kilku lat gwałtownie zwiększyła zainteresowanie organizacją wielu popularnych wydarzeń sportowych, bez oporów ingerując w struktury i programy rozgrywek. Tenis zawodowy też jest na celowniku PIF. Saudyjczycy w minionym sezonie zorganizowali m. in. Finały ATP Next Gen, które odbyły się w King Abdullah Sports City (Dżudda), starają się też mieć u siebie Finały WTA w 2024 roku i, jak się wydaje, mają na to szanse.

Poprawianie wizerunku poprzez sport, tenis w szczególności, to część saudyjskiej strategii, która ma zmienić krytyczne opinie na temat nieprzestrzegania praw człowieka, dyskryminacji kobiet i osób LGBT+ w kraju rządzonym przez Saudów. Na niektórych to działa, na innych nie. Martina Navratilova i Chris Evert w artykule w „Washington Post” wezwały WTA do odrzucenja saudyjskiej oferty. Długa odpowiedź księżnej Reemy bint Bandar Al Saud, ambasadorki Arabii Saudyjskiej w USA, skupiała się wyłącznie na rosnących w jej kraju prawach kobiet, więc wątpliwości, czy brać miliony od Saudów, nie rozwiała.