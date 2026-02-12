Short track. Pech Natalii Maliszewskiej i koniec marzeń o medalu igrzysk

Niezbyt udanie zaczęły się igrzyska olimpijskie dla polskich specjalistów od short tracku. Sztafeta mieszana odpadła już w ćwierćfinale, a eliminacje w biegach indywidualnych przebrnęła tylko połowa naszych reprezentantów.

Do dalszej rywalizacji awansowali Maliszewska i Niewiński, chociaż ich czasy nie były najlepsze, odpadli za to Felix Pigeon i Gabriela Topolska.

Short track. Polskie upadki na olimpijskim torze w Mediolanie

W czwartek pierwsza na lód wyszła Maliszewska. Po niezbyt dobrych biegach w eliminacjach liderka polskiej kadry trafiła na trudne rywalki, w dodatku startowała z zewnętrznego pola. Pierwsze metry biegu były dla niej udane i, jak sama opowiadała potem przed kamerami Eurosportu, wystartowała bardzo dobrze. Później zbliżyła się do Chinki Kexin Fan, z którą chciała walczyć o trzecią pozycję.

Próba ataku zakończyła się jednak upadkiem Maliszewskiej, która nie miała do nikogo pretensji. Czuła się w tym biegu dobrze i musiała zaryzykować, bo to była jedyna droga do wyprzedzenia zawodniczki z Chin.