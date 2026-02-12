Reklama
Short track. Pech Natalii Maliszewskiej i koniec marzeń o medalu igrzysk

Natalia Maliszewska upadła w olimpijskim biegu ćwierćfinałowym na dystansie 500 m. W półfinale na 1000 m, po decyzji sędziów, znalazł się Michał Niewiński.

Publikacja: 12.02.2026 23:44

Natalia Maliszewska po upadku w biegu ćwierćfinałowym na 500 m

Natalia Maliszewska po upadku w biegu ćwierćfinałowym na 500 m

Foto: Paweł Skraba / AZS / Honest Media

Łukasz Majchrzyk

Niezbyt udanie zaczęły się igrzyska olimpijskie dla polskich specjalistów od short tracku. Sztafeta mieszana odpadła już w ćwierćfinale, a eliminacje w biegach indywidualnych przebrnęła tylko połowa naszych reprezentantów.

Do dalszej rywalizacji awansowali Maliszewska i Niewiński, chociaż ich czasy nie były najlepsze, odpadli za to Felix Pigeon i Gabriela Topolska.

Short track. Polskie upadki na olimpijskim torze w Mediolanie

W czwartek pierwsza na lód wyszła Maliszewska. Po niezbyt dobrych biegach w eliminacjach liderka polskiej kadry trafiła na trudne rywalki, w dodatku startowała z zewnętrznego pola. Pierwsze metry biegu były dla niej udane i, jak sama opowiadała potem przed kamerami Eurosportu, wystartowała bardzo dobrze. Później zbliżyła się do Chinki Kexin Fan, z którą chciała walczyć o trzecią pozycję.

Próba ataku zakończyła się jednak upadkiem Maliszewskiej, która nie miała do nikogo pretensji. Czuła się w tym biegu dobrze i musiała zaryzykować, bo to była jedyna droga do wyprzedzenia zawodniczki z Chin.

W swoim ćwierćfinale upadł też Michał Niewiński, ale w jego przypadku kraksę spowodował Włoch Pietro Sighel, który zajechał Polakowi drogę. W short tracku wypadki zdarzają się bardzo często i nie zawsze sędziowie orzekają, że ktoś był winny i musi ponieść karę. Po zakończeniu biegu jeszcze raz obejrzeli zetknięcie Włocha i Polaka i podjęli decyzję, że winny był Sighel, a Niewińskiemu przyznali awans do półfinału. To oczywiście nie spodobało się włoskim kibicom, którzy zaczęli buczeć i gwizdać.

W półfinale Niewińskiemu nie starczyło sił na włączenie się do walki o pierwsze dwie lokaty. Przyjechał trzeci, ale jego czas był gorszy niż Robertsa Kruzbergsa (Łotysz był trzeci w pierwszym półfinale) i wystarczył tylko do awansu do finału B. W swoim ostatnim wyścigu zawodnik Juvenii Białystok zajął czwarte miejsce.

Źródło: rp.pl

Osoby Łyżwiarstwo Natalia Maliszewska XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
