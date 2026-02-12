Short track. Pech Natalii Maliszewskiej i koniec marzeń o medalu igrzysk

Natalia Maliszewska po upadku w biegu ćwierćfinałowym na 500 m
Niezbyt udanie zaczęły się igrzyska olimpijskie dla polskich specjalistów od short tracku. Sztafeta mieszana odpadła już w ćwierćfinale, a eliminacje w biegach indywidualnych przebrnęła tylko połowa naszych reprezentantów.
Do dalszej rywalizacji awansowali Maliszewska i Niewiński, chociaż ich czasy nie były najlepsze, odpadli za to Felix Pigeon i Gabriela Topolska.
W czwartek pierwsza na lód wyszła Maliszewska. Po niezbyt dobrych biegach w eliminacjach liderka polskiej kadry trafiła na trudne rywalki, w dodatku startowała z zewnętrznego pola. Pierwsze metry biegu były dla niej udane i, jak sama opowiadała potem przed kamerami Eurosportu, wystartowała bardzo dobrze. Później zbliżyła się do Chinki Kexin Fan, z którą chciała walczyć o trzecią pozycję.
Czytaj więcej
Kiedyś na tych największych patrzyłem z podziwem. Dzisiaj to na mnie tak patrzą – mówi „Rzeczposp...
Próba ataku zakończyła się jednak upadkiem Maliszewskiej, która nie miała do nikogo pretensji. Czuła się w tym biegu dobrze i musiała zaryzykować, bo to była jedyna droga do wyprzedzenia zawodniczki z Chin.
W swoim ćwierćfinale upadł też Michał Niewiński, ale w jego przypadku kraksę spowodował Włoch Pietro Sighel, który zajechał Polakowi drogę. W short tracku wypadki zdarzają się bardzo często i nie zawsze sędziowie orzekają, że ktoś był winny i musi ponieść karę. Po zakończeniu biegu jeszcze raz obejrzeli zetknięcie Włocha i Polaka i podjęli decyzję, że winny był Sighel, a Niewińskiemu przyznali awans do półfinału. To oczywiście nie spodobało się włoskim kibicom, którzy zaczęli buczeć i gwizdać.
Czytaj więcej
Damian Żurek był mocnym kandydatem do podium igrzysk w Mediolanie i Cortinie na dystansie 1000 m....
W półfinale Niewińskiemu nie starczyło sił na włączenie się do walki o pierwsze dwie lokaty. Przyjechał trzeci, ale jego czas był gorszy niż Robertsa Kruzbergsa (Łotysz był trzeci w pierwszym półfinale) i wystarczył tylko do awansu do finału B. W swoim ostatnim wyścigu zawodnik Juvenii Białystok zajął czwarte miejsce.
Kiedyś na tych największych patrzyłem z podziwem. Dzisiaj to na mnie tak patrzą – mówi „Rzeczpospolitej” rosyjsk...
Startujący w skeletonie Władysław Heraskewycz z Ukrainy został zdyskwalifikowany z igrzysk olimpijskich Mediolan...
41-letnia Lindsey Vonn przeszła trzecią operację złamanej nogi po wypadku na olimpijskim stoku. Amerykanka zapew...
Damian Żurek był mocnym kandydatem do podium igrzysk w Mediolanie i Cortinie na dystansie 1000 m. Zaczął świetni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas