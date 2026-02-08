Aktualizacja: 08.02.2026 11:46 Publikacja: 08.02.2026 10:47
Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Aleksandra Król-Walas w kwalifikacjach slalomu giganta
Foto: PAP/Grzegorz Momot
Aleksandra Król-Walas awansowała do czołowej szesnastki slalomu równoległego w trakcie igrzysk olimpijskich. Król-Walas, uzyskała wynik 1.33,18.
Maria Bukowska-Chyc zajęła 27. miejsce w stawce 32 zawodniczek – 1.39,17 i oddpadła w rywalizacji.
Na stoku w Livigno najszybsza była Czeszka Ester Ledecka z najlepszymi rezultatami w obu przejazdach, uzyskując łączny czas 1.30,79. Wyprzedziła swoją rodaczkę Zuzanę Maderovą - 1.31,48 oraz Japonkę Tsubaki Miki - 1.32,87.
Wyścig finałowy, w którym być może pojedzie Polka rozpocznie się o godz. 14.30.
