Gratka dla fanów prędkości i ekstremalnych emocji

Slalom gigant równoległy to konkurencja niezwykle widowiskowa, w której ważna jest nie tylko szybkość przejazdu, ale też precyzja, dynamika i utrzymanie koncentracji do linii mety. W Krynicy wystartują najlepsze snowboardzistki i snowboardziści świata, także ci, którzy znają już smak zwycięstwa na stoku Jaworzyny Krynickiej z ubiegłego roku – Niemka Ramona Theresia Hofmeister i Andreas Prommegger z Austrii, a także lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Włocha Maurizio Bormoliniego. Nie zabraknie też czołowych reprezentantów naszego kraju. Polscy kibice szczególnie liczą na udany występ Aleksandry Król-Walas, która w tym sezonie już trzy razy stawała na drugim stopniu podium Pucharu Świata, a podczas zawodów w Scuol zwyciężyła i klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest na wysokim, czwartym miejscu.

Foto: Paweł Starzyk

– W ubiegłym roku pierwszy raz w Polsce zorganizowaliśmy zawody snowboardowego Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym. Usłyszeliśmy wtedy od uczestników wiele miłych słów i zapewnień, że wrócą do nas za rok. I tak się stało – przyjeżdża do nas światowa elita tego sportu. To najlepsze potwierdzenie, że warto dbać o najwyższe standardy organizacji zawodów i zapewnienie przyjaznej, rodzinnej atmosfery – powiedział szef komitetu organizacyjnego FIS Pucharu Świata w Krynicy Jan Winkiel.

– Serdecznie zapraszam do Krynicy – gwarantowane są nie tylko wielkie sportowe emocje, ale też wiele atrakcji dodatkowych, oprawa muzyczna i doskonała zabawa dla całych rodzin. W sobotę i niedzielę bilety powinny być dostępne w kasach na stoku Jaworzyny Krynickiej, ale jeśli ktoś jest zdecydowany na przyjazd, kibicowanie i dobrą zabawę, to nie warto zwlekać i kupić bilet online – zapewnia Winkiel.

Foto: Paweł Starzyk

Rywalizacja w Polsce będzie też wyjątkowo emocjonująca dla czołowych zawodniczek i zawodników Pucharu Świata startujących w slalomie gigancie równoległym, ponieważ będą to ostatnie w sezonie starty w tej konkurencji. W niedzielę zwycięzcy całosezonowych zmagań odbiorą Małe Kryształowe Kule.

Gdzie kupić bilety?

Bilety dostępne są online na:

FIS Snowboard World Cup Krynica 2025, Bilety na Sport, Krynica-Zdrój | Going

FIS Snowboard World Cup Krynica 2025, Bilety na Wydarzenie | empikbilety.pl

Ramowy program FIS Pucharu Świata w Snowboardzie Krynica 2025

Piątek, 28 lutego 2025

18:00 Losowanie numerów startowych

(dolna stacja kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką)

Sobota, 1 marca 2025

9:00 Kwalifikacje

13:00 Finały / ceremonia rozdania nagród

Niedziela, 2 marca 2025

9:00 Kwalifikacje

13:00 Finały / ceremonia rozdania nagród

Relacje telewizyjne z sobotnich i niedzielnych zawodów na antenie Eurosportu oraz TVP Sport.

Więcej informacji na: worldcupkrynica.pl

Rzeczpospolita jest partonem medialnym wydarzenia