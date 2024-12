Konrad Niedźwiedzki szefem polskiej misji olimpijskiej

Kandydaturę Niedźwiedzkiego zatwierdził podczas ostatniego zebrania zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

- To wielka nobilitacja, móc sprawować tak zaszczytną funkcję dla dobra polskiego sportu. Czuję wielkie zaufanie ze strony władz PKOl, ale i odpowiedzialność, gdyż tak, jak przy okazji poprzednich igrzysk w Pekinie, do wykonania będzie mnóstwo pracy, aby na miejscu zapewnić olimpijczykom i sztabom jak najlepsze warunki do osiągania sukcesów – mówi Niedźwiedzki, który będzie z zespołem nadzorował kwestie związane z bezpieczeństwem, logistyką czy zakwaterowaniem.

Konrad Niedźwiedzki znów szefem polskiej misji olimpijskiej

Zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo będą dla Niedźwiedzkiego drugimi w roli szefa misji olimpijskiej. Wcześniej pełnił taką funkcję w Pekinie (2022).

Były panczenista ponadto, jako szef polskiej misji, pracował przy okazji zimowych olimpijskich festiwalów młodzieży w Sarajewie (2019) i Friuli/Wenecji (2023), a także podczas zimowych młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Lozannie (2021). Jako zawodnik czterokrotnie brał zaś udział w zimowych igrzyskach (2006, 2010, 2014 i 2018) i na tych przedostatnich zdobył ze Zbigniewem Bródką i Janem Szymański brązowy medal w biegu drużynowym.