Brytyjczyk, którego ostatnio poparli publicznie Usain Bolt, Boris Becker i Armand Duplantis, wygrałby konkurs popularności. To nie oznacza jednak, że znajdzie poparcie wśród członków MKOl, zwłaszcza że ci wysoko postawieni - jak informuje „The Independent” - podobno wręcz go nie znoszą. Coe zdarzało się występować przeciwko Bachowi, jak chociażby przy nakładaniu sankcji na Rosjan. Najmocniej nadepnął jednak na odcisk przedstawicielom olimpijskiego establishmentu, gdy jego World Athletics przyznała 50-tysięczne premie złotym medalistom igrzysk w Paryżu.

Krytykowali go za to niemal wszyscy przedstawiciele międzynarodowych federacji i choć ostatnio starał się łagodzić przekaz, to może mieć dziś w MKOl największy elektorat negatywny. Stąd zapewne plotki o tym, że jego przeciwnicy spróbują zagłosować taktycznie, aby odpadł przed ostatnią turą.

Jeśli im się nie uda, Coe o zwycięstwo mógłby powalczyć z Juanem Antonio Samaranchem juniorem, uznawanym za przedstawiciela olimpijskiej arystokracji. Szefem MKOl był w latach 1980-2001 jego ojciec, były ambasador Hiszpanii w Moskwie. Junior członkiem organizacji został, gdy senior abdykował i jest dziś jednym z czterech wiceprzewodniczących Komitetu Wykonawczego. Hiszpan chwali dziedzictwo Bacha, ale podkreśla, że ewolucja MKOl-u potrzebuje przyspieszenia.

To silna kandydatura, zwłaszcza gdy poprą go Rosjanie oraz Chińczycy, z którymi bliskie związki miał już senior. Członkowie MKOl Yu Zaiqing oraz Li Lingwei są zresztą we władzach Samaranch Foundation, dbającej o biznesowe i polityczne relacje chińsko-hiszpańskie, co rodzi słuszne pytania o konflikt interesów, skoro w tej sytuacji ich głosów Hiszpan może być właściwie pewien.