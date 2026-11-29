– Na tę chwilę mamy dwóch zawodników na poziomie Pucharu Świata. Bierzemy się do roboty, bo pucharowa karuzela leci, a my na razie nie jesteśmy w odpowiedniej dyspozycji – nie ukrywał trener Maciej Maciusiak, podsumowując przed kamerami Eurosportu występ swoich zawodników w Finlandii.

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Przed tygodniem na inaugurację w Lillehammer punkty zdobył tylko Kacper Tomasiak, za 27. miejsce. Teraz było nieco lepiej, ale i tak mocno poniżej oczekiwań.

Puchar Świata w Ruce. Kacper Tomasiak nie chciał szukać wymówek

W sobotę, oprócz naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego, punktował także Paweł Wąsek. Był 25. Tomasiak ostatecznie zajął 15. pozycję, choć po pierwszym skoku na odległość 139,5 m wydawało się, że powalczy o coś więcej. Trafił jednak na trudne warunki atmosferyczne i w drugiej próbie wylądował na 128 m.

W niedzielę Tomasiak znów przegrał z wiatrem i nie zakwalifikował się nawet do finałowej serii (119,5 m; 34. pozycja), podobnie jak Jakub Wolny (101 m) i Klemens Joniak (84,5 m), którzy zamknęli stawkę. Nie chciał jednak szukać wymówek i zrzucać winy na pogodę.

Honoru polskiej reprezentacji bronili w tej sytuacji Wąsek i Maciej Kot. Pierwszy skoczył 135 m i był 19., drugiemu przeszkodził wiatr i uzyskał tylko 110,5 m, co przełożyło się na 29. pozycję.

Stephan Embacher liderem Pucharu Świata

Ten weekend należał do Austriaka Stephana Embachera, który triumfował w obydwu konkursach i został liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Rywalizacja przenosi się teraz do Wisły, gdzie zaplanowano dwa konkursy indywidualne (5 i 6 grudnia). Może polskim skoczkom pomogą swoim dopingiem niezawodni kibice.