Polska-Francja 2:3. Andrea Anastasi: Lepiej, że Polacy przegrali teraz

Polska przegrała z Francją 2:3, a trener Nikola Grbić sporo zmieniał w składzie. Można z tego meczu wyciągać jakieś wnioski na przyszłość?

Andrea Anastasi, były selekcjoner reprezentacji Polski: To prawda, że w półfinale zmian u Polaków było bardzo dużo, ale pamiętajmy też, że szkoleniowiec Francuzów Andrea Giani również mocno zamieszał w składzie. Brakowało im w sobotę kilku ważnych zawodników, np. środkowego bloku Berthelemy’ego Chinenyeze, czy Earvina N’Gapetha, który wchodził tylko na zagrywki. Trenerzy zmieniają na tym etapie skład bardzo często, ale to jest stała praktyka.

Liga Narodów to dla każdego w tym roku tylko etap na drodze do turnieju olimpijskiego?

Wszystkie drużyny myślą tylko o tym, co się stanie w Paryżu. Dzisiaj trenerzy starają się dowiedzieć, jakie rozwiązania okażą się najlepsze. Już niedługo będą musieli podjąć ważne decyzje, a żeby to zrobić, muszą przetestować zawodników i różne ustawienia. Francja nie grała wybitnie w tym sezonie Ligi Narodów, ale ta reprezentacja ma klasowych zawodników i pokazała wszystkim, że tak jak na ostatnim turnieju w Tokio, teraz też może awansować do finału. To jest siatkówka, gdzie mamy wiele zespołów grających na świetnym poziomie. Nie wyciągajmy z wyników Ligi Narodów daleko idących wniosków. Włosi też przyjechali do Łodzi z drugim składem. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to jako fan siatkówki i trener cieszę się, że mogłem zobaczyć tak interesujący mecz, dużo zmian i wielu zawodników na parkiecie.

Skoro o Włochach i Polakach mowa, to obie reprezentacje trafiły na siebie w losowaniu olimpijskim. Ktoś musi się martwić?

To nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście, system rozgrywek różni się od tego, który mieliśmy w poprzednim turniejach olimpijskich. Wtedy były dwie grupy, a teraz są trzy mniejsze. Z drugiej strony na igrzyskach wiele razy widzieliśmy, że nie trzeba wygrywać wszystkich meczów we wstępnej fazie. Musisz być skupiony na tym, co chcesz osiągnąć.