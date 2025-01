Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Polacy przegrali z Niemcami, ale obudzili nadzieję

Przypomnieliśmy sobie, że drużyna na dorobku mierzy się z potęgą. Niemcy – w porównaniu do igrzysk - przylecieli do Herning bez Sebastiana Heymanna, Jannika Kohlbachera, Kaia Hafnera oraz Tima Hornke – ale Gislason czerpie z głębokich zasobów utalentowanej młodzieży grającej w najlepszej lidze świata i jego drużyna jest w wąskim gronie kandydatów do medalu.

Druga połowa pokazała, że rywale faktycznie argumentów mają więcej. Przebieg meczu, przed którym właściwie nikt na Polaków nie stawiał, pozostawił jednak niedosyt, bo błędami i niewykorzystanymi akcjami nasi zawodnicy Niemcom pomogli. Wynik był gorszy niż gra.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Kiedy i z kim zagrają Polacy?

Polacy w piątek o 18.00 zagrają z Czechami i to może być mecz, który zdecyduje, czy jesteśmy w stanie walczyć o miejsce w czołowej „dziesiątce”, a tak wysoko nasza reprezentacja nie była na wielkiej imprezie od dziewięciu lat. Drużyna Xaviera Sabate, czyli trenera Orlenu Wisły Płock, w pierwszym spotkaniu zremisowała 17:17 ze Szwajcarami, co zwiastuje zaciętą walkę o drugie miejsce w grupie.