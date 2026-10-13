Lionel Messi, ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz świata z 2022 i wicemistrz z 2026 roku, zdecydował się na zakup katamaranu motorowego ULTIMA 88 od Sunreef Yachts – donosi serwis Trójmiasto.pl Argentyńczyk, który po latach występów w FC Barcelonie i Paris Saint-Germain gra obecnie w Interze Miami, chce korzystać z jednostki podczas wypoczynku z rodziną i przyjaciółmi.

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Ekskluzywny jacht dla rodziny Messiego. „Nie mogę się doczekać”

Jacht ma około 27 metrów długości. Na pokładzie przewidziano cztery kabiny gościnne oraz apartament właścicielski typu master suite rozciągający się na pełną szerokość kadłuba. Taki układ ma zapewnić właścicielowi większą prywatność. Do dyspozycji pasażerów będą również rozległe pokłady wypoczynkowe i flybridge, czyli dodatkowy górny pokład przeznaczony do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Jednym z charakterystycznych elementów jednostki będzie Ocean Lounge – rozbudowana strefa rekreacyjna przy samej wodzie. Ma umożliwiać odpoczynek, opalanie się i korzystanie ze sportów wodnych. Na jachcie znajdzie się również garaż na skuter wodny. Za napęd będą odpowiadać dwa silniki o mocy 1000 KM każdy. Producent nie podał jeszcze parametrów prędkości egzemplarza zamówionego przez Messiego. Inne jednostki tego modelu projektowane są z myślą o osiąganiu prędkości maksymalnej do 26 węzłów, czyli około 48 km/h.

– To prawdziwa przyjemność dołączyć do rodziny Sunreef. Moja rodzina i ja zawsze uwielbialiśmy spędzać czas na morzu, kiedy tylko mieliśmy taką możliwość. Jachty Sunreef mają styl i cechy, które bardzo mi się podobają i idealnie odpowiadają temu, czego szukam. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł wypróbować ULTIMA 88 i cieszyć się nim razem z rodziną – cytuje słowa Lionela Messiego Trójmiasto.pl.

Jacht dla Leo Messiego wyprodukuje firma wywodzaca się z Gdańska Foto: Sunreef Yachts

Gdańska marka przyciąga gwiazdy sportu

Sunreef Yachts rozpoczął działalność w 2002 roku. Firmę założył francuski przedsiębiorca Francis Lapp, a pierwsza siedziba produkcyjna mieściła się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. W 2003 roku stocznia zwodowała model Sunreef 74, uznawany za pierwszy pełnomorski luksusowy katamaran wyposażony w flybridge.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji luksusowych katamaranów żaglowych i motorowych, których układ wnętrz oraz wyposażenie można dostosować do oczekiwań zamawiających. Obecnie firma prowadzi działalność produkcyjną w Gdańsku oraz w Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To właśnie w drugim z tych zakładów powstaje jacht Messiego.

Argentyńczyk dołącza do grona znanych sportowców związanych z polską marką. Wśród jej klientów i ambasadorów są Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso i Carlos Alcaraz.

Lewandowski zamówił w styczniu 2026 roku katamaran 80 Sunreef Power NEXT, którego projekt uwzględnia m.in. garaż na skuter wodny i rozbudowaną strefę Ocean Lounge. Hiszpański tenisista Rafael Nadal odebrał w 2020 roku model 80 Sunreef Power o nazwie Great White. Jednostka, zbudowana w Gdańsku i dostarczona na Majorkę, ma ponad 360 m kw. przestrzeni użytkowej. Fernando Alonso wybrał z kolei model 60 Sunreef Power Eco wyposażony w napęd elektryczny i panele fotowoltaiczne. Jacht przekazano kierowcy Formuły 1 w 2023 roku. W marcu 2026 roku ogłoszono natomiast zamówienie Carlosa Alcaraza na spersonalizowany katamaran ULTIMA 88, czyli ten sam model, na który zdecydował się Messi.

Nowa jednostka argentyńskiego piłkarza ma dołączyć do floty MIM Ocean działającej na Balearach, obejmujących m.in. Majorkę, Ibizę i Minorkę. Sunreef Yachts nie ujawnił wartości kontraktu ani terminu przekazania gotowego jachtu właścicielowi.