Już przed meczem było wszystko wiadomo. Argentyna była pewna awansu, Jordania wiedziała, że nie wyjdzie z grupy. Poza tym, różnica potencjałów między obiema drużynami była tak wielka, że praktycznie nie było szans na inny wynik niż zwycięstwo Argentyny.

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Nic dziwnego, że Lionel Scaloni zapowiedział, że wystawi rezerwowych, którzy ciężko trenują, a jeszcze w tym turnieju nie weszli na boisko. W innych reprezentacjach Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Flaco Lopez, czy Gulliano Simeone mogliby być gwiazdami, ale w Argentynie mają przypisane role halabardników. Turniej jest jednak długi i warto dać szansę wszystkim, bo nie wiadomo, kto i kiedy będzie potrzebny, a gwiazdy muszą odpoczywać.

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Po meczu z Austrią Messi wprost mówił, że jest zmęczony, więc nic dziwnego, że zaczął mecz na ławce rezerwowych. Selekcjoner Argentyny zapowiedział taki ruch na konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie 91-letniego Enrique Marqueza, który relacjonuje już 18 mundial i w argentyńskich mediach ma wyjątkową pozycję. Wiadomo było jednak, że w drugiej połowie Messi pojawi się na boisku, żeby utrzymać się w rytmie meczowym. Poza tym spotkanie ze słabą Jordanią było doskonałą okazją do poprawienia rekordu goli zdobytych na mistrzostwach świata. Po pierwszej połowie i golach Lautaro Martineza z rzutu karnego i Lo Celso z wolnego zapowiadało się na ostre strzelanie Argentyńczyków

Messi, który niedawno skończył 39 lat, po pięciu trafieniach na tym turnieju (trzy gole z Algierią i dwa z Austrią) miał już 18 mundialowych trafień i skorzystał z okazji, którą dał mu los. Kilkanaście minut po wejściu na boisko został sfaulowany tuż przed linią pola karnego, na wprost bramki i sam skarcił Jordańczyków za taki brak rozwagi, bo dla kapitana Argentyny taki rzut wolny to niemal pewna bramka. Uderzył płasko, obok muru, a zaskoczony Yazeed Abu Laila nawet się nie ruszył.

Już samo pojawienie się Messiego na boisku wywołało entuzjazm kibiców Argentyny, a po bramce na trybunach natychmiast zaczęło się świętowanie. Smutku nie było widać też po Jordańczykach, którzy spodziewali się porażki swojej reprezentacji, a przynajmniej na własne oczy zobaczyli jak jeden z najlepszych piłkarzy w historii strzela gola. Sami też mieli powody do radości, bo po składnej akcji Musa Al-Taamari w 55. minucie zdobył kontaktową bramkę dla Jordanii.

Messi tym golem znów uciekł Cristiano Ronaldo, który wcześniej grał przeciwko Kolumbii i nie zaliczył trafienia. Drużynie z Ameryki Południowej do pierwszego miejsca w grupie wystarczał remis i cel osiągnęła. Portugalczycy znów nie zachwycili, Ronaldo miał niewiele szans, a jego uderzenie z wolnego łatwo złapał Camilo Vargas. Bliżej zwycięstwa byli Kolumbijczycy, którym sędzia Alireza Faghani nie uznał gola, bo Davinson Sanchez był na spalonym o czubek buta. Arbiter w tej sytuacji nie podszedł do monitora. Kolumbijczykom należał się też karny po zagraniu Rubena Diasa, który w polu karnym szarpał i przewrócił Jhona Cordobę.

Argentyna w 1/16 finału trafia na Wyspy Zielonego Przylądka i powinna wygrać bez problemu, a Messi dołożyć kolejne trafienia. Na drodze Portugalii stanie Chorwacja i tutaj każdy wynik może się zdarzyć. Ciekawie będzie patrzeć w tym meczu na pojedynek weteranów Ronaldo i Luki Modricia, którzy kiedyś prowadzili Real Madryt do sukcesów, a teraz powoli schodzą ze sceny.