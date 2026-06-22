Mecz numer 41

Argentyna – Austria, 22.06, godz. 19.00

Mecz numer 42

Francja – Irak, 22.06, godz. 23.00

Mecz numer 43

Norwegia – Senegal, 23.06, godz. 2.00

Mecz numer 44

Jordania – Algieria, 23.06, godz. 5.00

Grupa I

Mecze Punkty Bramki
1. Norwegia 1 3 4-1
2. Francja 1 3 3-1
3. Senegal 1 0 1-3
4. Irak 1 0 1-4

Grupa J

Mecze Punkty Bramki
1. Argentyna 1 3 3-0
2. Austria 1 3 3-1
3. Jordania 1 0 1-3
4. Algieria 1 0 0-3