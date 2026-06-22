Mundial 2026, dzień dwunasty. Wyniki meczów

W dwunastym dniu mundialu w grupie I wicemistrzowie świata, Francuzi, zagrają z Irakiem, a Norwegia w meczu z Senegalem stanie przed szansą na zapewnienie sobie awansu do dalszej rundy. Z kolei w grupie J broniąca tytułu Argentyna zagra z Austrią, a Jordania i Algieria powalczą o pierwsze punkty na MŚ 2026.

