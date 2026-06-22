W swym pierwszym meczu na MŚ 2026 Francja pokonała Senegal 3:1. Na zdjęciu: Kylian Mbappe, Dayot Upamecano, Jules Kounde i Rayan Cherki
Argentyna – Austria, 22.06, godz. 19.00
Francja – Irak, 22.06, godz. 23.00
Norwegia – Senegal, 23.06, godz. 2.00
Jordania – Algieria, 23.06, godz. 5.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Norwegia
|1
|3
|4-1
|2. Francja
|1
|3
|3-1
|3. Senegal
|1
|0
|1-3
|4. Irak
|1
|0
|1-4
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Argentyna
|1
|3
|3-0
|2. Austria
|1
|3
|3-1
|3. Jordania
|1
|0
|1-3
|4. Algieria
|1
|0
|0-3
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