Norwegowie zawdzięczają zwycięstwo swojej największej gwieździe, napastnikowi Manchesteru City Erlingowi Haalandowi. Haaland dwukrotnie pokonał Edouarda Mendy'ego i tym samym po dwóch pierwszych meczach rozegranych na mundialu ma na koncie już cztery gole. W klasyfikacji najlepszych strzelców tegorocznych mistrzostw świata Norweg zrównał się z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe, którzy w tej serii gier również zaliczyli po dwa trafienia – pierwszy przeciwko Austrii, drugi – Irakowi. 

Norwegia–Senegal 3:2. Dwa gole Erlinga Haalanda, kontuzja Edouarda Mendy'ego

Na prowadzenie Norwegię wyprowadził jednak nie Haaland, a Marcus Holmgren Pedersen, który pojawił się na murawie w 13. minucie, zastępując kontuzjowanego Juliana Ryersona. Pedersen wykorzystał fatalny błąd Kalidou Koulibaly'ego, który wystawił mu piłkę przed polem karnym. Norweg wykorzystał prezent i mocnym strzałem nie dał szans golkiperowi Lwów Terangi. 

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Tuż po przerwie strzelanie zaczął Haaland, który tuż po wznowieniu gry sfinalizował kontrę Norwegów, wykorzystując precyzyjne podanie Martina Ødegaarda i nie dając szans golkiperowi. Na tego gola Senegal odpowiedział trafieniem Ismaila Sarra, który wykorzystał dogranie Sadia Manego. Gdy wydawało się, że Senegal powalczy o remis, po raz drugi do siatki trafił Haaland, tym razem uderzając piłkę z powietrza po podaniu Patricka Berga. Przy próbie obronienia tego strzału urazu doznał Mendy – były bramkarz Chelsea Londyn musiał opuścić murawę, zastąpiony przez Mory'ego Diawa. 

W samej końcówce Sarr zdobył jeszcze raz bramkę kontaktową, ale to było wszystko, na co tego dnia było stać Senegal. 

Norwegia pewna gry w 1/16 finału mundialu, Erling Haaland zabójczo skuteczny

Dzięki wygranej z Lwami Terangi Norwegia ma po dwóch seriach gier sześć punktów i – podobnie jak Francja – jest już pewna wyjścia z grupy. O tym, z którego miejsca wyjdą Norwegowie, zdecyduje ich ostatni mecz z Francją (aby wygrać grupę muszą go wygrać, każdy inny wynik będzie oznaczał, że Norwegia zajmie drugie miejsce w grupie I). Z kolei Senegal w meczu z Irakiem powalczy o trzecie miejsce, które również może dać mu awans do 1/16 finału mundialu. 

Haaland w reprezentacji Norwegii imponuje skutecznością – bramki dla kadry strzelał w 12 ostatnich meczach, a łącznie pokonywał bramkarzy rywali, grając w reprezentacji Norwegii już 59 razy (w 52 występach). Haaland został też szóstym zawodnikiem w historii mundiali, który strzelił po dwa gole w swoich pierwszych dwóch meczach na mistrzostwach (w tym gronie jest również m.in. Grzegorz Lato). 