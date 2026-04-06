Liga Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. Na placu boju pozostali już tylko przedstawiciele najsilniejszych lig, z wyjątkiem włoskiej. Jest za to Sporting Lizbona, który w rewanżu odrobił straty i rozbił 5:0 rewelacyjne Bodo/Glimt.

Reklama Reklama

Broniąca honoru Serie A Atalanta Bergamo poległa z Bayernem, przegrywając w dwumeczu aż 2:10. Rundę wcześniej odpadły Juventus Turyn (z Galatasaray Stambuł) oraz ubiegłoroczny finalista Inter Mediolan (z Bodo/Glimt). To najlepszy dowód na to, że z włoską piłką nie dzieje się dobrze. Jeśli dodać do tego trzeci z rzędu brak awansu reprezentacji na mundial, możemy mówić o całkowitym upadku calcio.

Real – Bayern. Starzy znajomi zagrają o półfinał Ligi Mistrzów

Blisko klęski były także kluby z Anglii. W 1/8 finału Premier League miała aż sześciu przedstawicieli, ale Chelsea, Manchester City, Newcastle i Tottenham już się z rozgrywkami pożegnały. Inna sprawa, że konkurencję miały wyśmienitą (PSG, Real, Barcelona, Atletico).

Dalej grają Arsenal i Liverpool. Pierwsi zmierzą się ze Sportingiem i będą faworytami. Drudzy powalczą z broniącym tytułu PSG i na pewno tak nazwać ich nie można. W sobotę stracili szansę na Puchar Anglii. W ćwierćfinale rozbił ich Manchester City (0:4), a żegnający się z zespołem Mohamed Salah nie wykorzystał rzutu karnego.

– Jedynym plusem tego popołudnia było to, że nie straciliśmy więcej bramek. Zabrakło nam ducha walki – podsumował występ swoich zawodników Arne Slot. To już 15. porażka Liverpoolu w tym sezonie (licząc wszystkie rozgrywki), w ostatnich siedmiu meczach odnieśli tylko dwa zwycięstwa.

Żadne drużyny nie rywalizowały ze sobą tak często jak Real i Bayern – 28 razy (13 zwycięstw ekipy z Madrytu, 11 z Monachium)

Liverpool i PSG mierzyły się ze sobą już w zeszłym sezonie, w 1/8 finału, i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Żadne drużyny nie rywalizowały ze sobą jednak tak często jak Real i Bayern – 28 razy (13 zwycięstw ekipy z Madrytu, 11 z Monachium).

– Jeśli chcesz wygrać Ligę Mistrzów, musisz eliminować najlepszych – mówi trener Królewskich Alvaro Arbeloa. – Każdy klub żyje dla takich spotkań. Jako neutralny kibic chętnie bym to obejrzał – dodaje szkoleniowiec Bawarczyków Vincent Kompany, a Harry Kane nie ma wątpliwości, że „będzie to wielki mecz, bo spotkają się dwie z największych drużyn w Europie”. Jego pojedynek z Kylianem Mbappe rozbudza wyobraźnię kibiców.

W Monachium martwią się jednak o dyspozycję Kane'a, który ze zgrupowania kadry wrócił z kontuzją. W miniony weekend angielski napastnik odpoczywał. – Nawet jeśli wciąż odczuwa ból, to sam będzie chciał wyjść na boisko. Myślę, że zagrałby nawet na wózku – przekonuje Joshua Kimmich.

Czy Harry Kane pobije rekord Roberta Lewandowskiego?

Nieobecność Kane'a w ostatnim spotkaniu Bundesligi to dobra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, bo Anglik stara się pobić jego strzelecki rekord (41 goli w sezonie). Kane ma w tym momencie 31 bramek, a do końca rozgrywek pozostało tylko lub aż sześć kolejek.

Lewandowski od kilku lat bije już inne rekordy w Hiszpanii. W Lidze Mistrzów ściga z kolei Cristiano Ronaldo (140 trafień) i Leo Messiego (129). Na bramkę numer 110 będzie polował w dwumeczu z Atletico. W sobotę strzelił mu gola w lidze – w niecodziennych okolicznościach, bo barkiem.

Dzięki temu trafieniu w samej końcówce Barcelona wygrała 2:1 i przybliżyła się bardzo do mistrzostwa Hiszpanii. Teraz zaczyna się jednak zupełnie nowa historia, a Diego Simeone pośle na boisko wypoczętych napastników: Juliana Alvareza i Ademolę Lookmana.