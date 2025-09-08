Reklama

Były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos zwolniony po 0:5 z Islandią

Fernando Santos został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Azerbejdżanu - poinformował sekretarz generalny azerskiej federacji piłkarskiej, Jahangir Faradżullajew

Publikacja: 08.09.2025 11:57

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Do zwolnienia Santosa doszło po porażce Azerbejdżanu 0:5 z Islandią w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Był to 11 mecz Azerbejdżanu bez zwycięstwa pod wodzą Santosa. 70-letni szkoleniowiec jako selekcjoner reprezentacji Azerbejdżanu zdołał tylko dwa razy zremisować (z Estonią i Łotwą - po 0:0), dziewięć pozostałych spotkań, w których poprowadził tę reprezentację przegrał. Zanotował m.in. kompromitującą porażkę w meczu towarzyskim z Haiti (0:3).

Santos nie poprowadzi już reprezentacji Azerbejdżanu we wtorkowym meczu, w którym Azerowie zmierzą się u siebie z Ukrainą.

Santos miał kontrakt z azerską federacją obowiązujący do 2027 roku. 

W przeszłości Santos był m.in. selekcjonerem reprezentacji Polski – prowadził ją od 24 stycznia do 13 września 2023 roku. Został zwolniony po porażce 0:2 w wyjazdowym meczu z Albanią w eliminacjach Euro 2024, wcześniej zanotował też kompromitującą porażkę w wyjazdowym meczu eliminacji MŚ z Mołdawią (2:3). Jako trener reprezentacji Polski wygrał z Albanią (1:0) i Wyspami Owczymi (2:0) u siebie (eliminacje Euro 2024) oraz z Niemcami w meczu towarzyskim (1:0). Oprócz wyjazdowych meczów eliminacji Euro 2024 z Albanią i Mołdawią, przegrał też na wyjeździe z Czechami (1:3).

Jego największym sukcesem było wygranie z Portugalią Euro 2016 – w finale tamtego turnieju Portugalczycy pokonali 1:0 Francję. 

