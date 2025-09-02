Aktualizacja: 02.09.2025 16:42 Publikacja: 02.09.2025 12:11
Gianluigi Donnarumma
Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Donnarumma, który w ubiegłym sezonie był jednym z architektów zwycięstwa PSG w Lidze Mistrzów (Włoch był m.in. bohaterem dwumeczu PSG z Liverpoolem w 1/8 finału), podpisał pięcioletni kontrakt z drużyną prowadzoną przez Josepa Guardiolę.
Z Manchesterem City żegna się Ederson, który bronił bramki tej drużyny przez osiem lat. Ederson będzie teraz bramkarzem Fenerbahce. Ederson kosztował klub, w którym gra Sebastian Szymański, ok. 14 mln euro.
W reprezentacji Włoch Donnarumma wystąpił jak dotąd 74 razy. Jego największym sukcesem w reprezentacji jest wygranie z Włochami mistrzostwa Europy w 2021 roku. Po turnieju Donnarumma został uznany za najlepszego piłkarza Mistrzostw Europy. Został tym samym pierwszym w historii Euro bramkarzem, który cieszył się z takiego wyróżnienia
Donnarumma to drugi bramkarz sprowadzony przez Guardiolę w tym okienku transferowym. Wcześniej Manchester City sprowadził Jamesa Trafforda z Burnley. Trafford, wychowanek Manchesteru City, kosztował swój macierzysty klub ok. 36 mln euro i został tym samym najdroższym angielskim bramkarzem.
Czytaj więcej
Arsenal ma dość patrzenia na sukcesy rywali, więc wydał już na nowych piłkarzy ponad 200 mln euro...
Najdroższym bramkarzem, który został kiedykolwiek sprowadzony przez angielski klub, pozostaje jednak nadal Kepa Arrizabalaga, który w 2018 roku przeszedł z Athletic Bilbao do Chelsea Londyn za ok. 80 mln euro. Arrizabalaga nie spełnił jednak pokładanych w nim przez Chelsea nadziei i obecnie jest bramkarzem Arsenalu, do którego trafił w tym okienku transferowym za ok. 5,7 mln euro.
– Podpisanie kontraktu z Manchesterem City jest dla mnie szczególnym momentem, powodem do dumy – oświadczył Donnarumma. – Dołączam do zespołu pełnego światowej klasy piłkarzy, trenowanego przez jednego z najlepszych trenerów w historii piłki, Pepa Guardiolę. To klub, do którego chciałby dołączyć każdy piłkarz na świecie – dodał.
Donnarumma w pierwszych meczach tego sezonu nie stawał w bramce PSG, po tym, jak klub ten sprowadził przed obecnym sezonem Lucasa Chevaliera, francuskiego bramkarza z Lille, za ok. 40 mln euro.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donnarumma, który w ubiegłym sezonie był jednym z architektów zwycięstwa PSG w Lidze Mistrzów (Włoch był m.in. bohaterem dwumeczu PSG z Liverpoolem w 1/8 finału), podpisał pięcioletni kontrakt z drużyną prowadzoną przez Josepa Guardiolę.
Z Manchesterem City żegna się Ederson, który bronił bramki tej drużyny przez osiem lat. Ederson będzie teraz bramkarzem Fenerbahce. Ederson kosztował klub, w którym gra Sebastian Szymański, ok. 14 mln euro.
Nie zastanawiałem się nad tym, co zrobię, jeśli nie pojedziemy na mundial. Mam nadzieję, że tej opcji nie będę m...
Liverpool zgodził się zapłacić 125 mln funtów (ok. 144,25 mln euro) za napastnika Newcastle United Alexandra Isa...
W poniedziałek rusza zgrupowanie kadry. Pierwsze pod wodzą Jana Urbana. Z wracającym do reprezentacji Robertem L...
Barcelona pierwszy raz w tym sezonie straciła punkty. Zremisowała na wyjeździe z Rayo Vallecano 1:1, a mogła naw...
22-letni Romano Floriani Mussolini wszedł na boisko z ławki rezerwowych w wygranym przez jego Cremonese meczu Se...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas