Donnarumma, który w ubiegłym sezonie był jednym z architektów zwycięstwa PSG w Lidze Mistrzów (Włoch był m.in. bohaterem dwumeczu PSG z Liverpoolem w 1/8 finału), podpisał pięcioletni kontrakt z drużyną prowadzoną przez Josepa Guardiolę.

Z Manchesterem City żegna się Ederson, który bronił bramki tej drużyny przez osiem lat. Ederson będzie teraz bramkarzem Fenerbahce. Ederson kosztował klub, w którym gra Sebastian Szymański, ok. 14 mln euro.

Gianluigi Donnarumma w reprezentacji Włoch W reprezentacji Włoch Donnarumma wystąpił jak dotąd 74 razy. Jego największym sukcesem w reprezentacji jest wygranie z Włochami mistrzostwa Europy w 2021 roku. Po turnieju Donnarumma został uznany za najlepszego piłkarza Mistrzostw Europy. Został tym samym pierwszym w historii Euro bramkarzem, który cieszył się z takiego wyróżnienia

Donnarumma to drugi bramkarz sprowadzony przez Guardiolę w tym okienku transferowym. Wcześniej Manchester City sprowadził Jamesa Trafforda z Burnley. Trafford, wychowanek Manchesteru City, kosztował swój macierzysty klub ok. 36 mln euro i został tym samym najdroższym angielskim bramkarzem.