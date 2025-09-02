Reklama

Gianluigi Donnarumma zamienił Paryż na Manchester

26-letni bramkarz reprezentacji Włoch Gianluigi Donnarumma przeszedł z PSG do Manchesteru City za ok. 35 mln euro.

Publikacja: 02.09.2025 12:11

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Artur Bartkiewicz

Donnarumma, który w ubiegłym sezonie był jednym z architektów zwycięstwa PSG w Lidze Mistrzów (Włoch był m.in. bohaterem dwumeczu PSG z Liverpoolem w 1/8 finału), podpisał pięcioletni kontrakt z drużyną prowadzoną przez Josepa Guardiolę. 

Z Manchesterem City żegna się Ederson, który bronił bramki tej drużyny przez osiem lat. Ederson będzie teraz bramkarzem Fenerbahce. Ederson kosztował klub, w którym gra Sebastian Szymański, ok. 14 mln euro.

Gianluigi Donnarumma w reprezentacji Włoch

W reprezentacji Włoch Donnarumma wystąpił jak dotąd 74 razy. Jego największym sukcesem w reprezentacji jest wygranie z Włochami mistrzostwa Europy w 2021 roku. Po turnieju Donnarumma został uznany za najlepszego piłkarza Mistrzostw Europy. Został tym samym pierwszym w historii Euro bramkarzem, który cieszył się z takiego wyróżnienia

Donnarumma to drugi bramkarz sprowadzony przez Guardiolę w tym okienku transferowym. Wcześniej Manchester City sprowadził Jamesa Trafforda z Burnley. Trafford, wychowanek Manchesteru City, kosztował swój macierzysty klub ok. 36 mln euro i został tym samym najdroższym angielskim bramkarzem.

Najdroższym bramkarzem, który został kiedykolwiek sprowadzony przez angielski klub, pozostaje jednak nadal Kepa Arrizabalaga, który w 2018 roku przeszedł z Athletic Bilbao do Chelsea Londyn za ok. 80 mln euro. Arrizabalaga nie spełnił jednak pokładanych w nim przez Chelsea nadziei i obecnie jest bramkarzem Arsenalu, do którego trafił w tym okienku transferowym za ok. 5,7 mln euro. 

– Podpisanie kontraktu z Manchesterem City jest dla mnie szczególnym momentem, powodem do dumy – oświadczył Donnarumma. – Dołączam do zespołu pełnego światowej klasy piłkarzy, trenowanego przez jednego z najlepszych trenerów w historii piłki, Pepa Guardiolę. To klub, do którego chciałby dołączyć każdy piłkarz na świecie – dodał. 

Donnarumma w pierwszych meczach tego sezonu nie stawał w bramce PSG, po tym, jak klub ten sprowadził przed obecnym sezonem Lucasa Chevaliera, francuskiego bramkarza z Lille, za ok. 40 mln euro. 


Źródło: rp.pl

