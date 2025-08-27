Aktualizacja: 27.08.2025 18:06 Publikacja: 27.08.2025 17:54
Erling Haaland (po lewej) i Sam Greenwood
Foto: PAP/PA/Martin Rickett
To może być letni hit transferowy w Ekstraklasie. Rzadko bowiem zdarza się, by do Polski przyjeżdżał zawodnik, który może się pochwalić w CV grą w Premier League – w dodatku nie futbolowy emeryt, lecz gracz dopiero wchodzący do dorosłej piłki.
W sezonie 2022/2023 wystąpił w 18 meczach w barwach Leeds, rok wcześniej – w siedmiu. Rywalizował o miejsce w środku pola z Mateuszem Klichem. Miał okazję grać przeciw gwiazdom Manchesteru City czy Chelsea. Strzelił nawet gola (Bournemouth) i zanotował cztery asysty, ale nie przebił się do podstawowego składu, więc poszedł na wypożyczenie.
Najpierw przeniósł się do Middlesbrough, później do Preston North End. Na zapleczu Premier League – w Championship – grał już regularnie. Jego bilans to 75 spotkań, dziesięć bramek i sześć asyst.
Czytaj więcej
Ciekawymi i dziwnymi historiami na temat polskich piłkarzy w Anglii można obdzielić kilka innych...
W młodzieżowych reprezentacjach Anglii – od U16 do U21 – uzbierał łącznie 30 meczów, najwięcej w tej do lat 17. W 2019 roku wziął udział w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. W trzech spotkaniach strzelił trzy gole, ale Anglicy nie wyszli z grupy, choć w składzie mieli m.in. Cole'a Palmera.
Według Fabrizio Romano, włoskiego dziennikarza dobrze zorientowanego w sprawach transferowych, Greenwood podpisze z Pogonią Szczecin trzyletni kontrakt (z opcją przedłużenia o rok) i ma kosztować 4 mln euro. Gdyby te informacje się potwierdziły, byłby to transferowy rekord Ekstraklasy. Na razie na czele tego zestawienia znajduje się Mileta Rajović – duński napastnik, za którego Legia zapłaciła miesiąc temu 3 mln euro.
Czytaj więcej
Kiedy Cezary Kulesza był wiceprezesem PZPN, czyli dwie kadencje temu, pozostał akcjonariuszem Jag...
Kwota transferu jest raczej zawyżona, ale nie ma wątpliwości, że Greenwood, który wychował się w akademiach Sunderlandu i Arsenalu, stanie się najlepiej opłacanym zawodnikiem naszej ligi – takim, który z pewnością przyciągnie kibiców na stadiony.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
To może być letni hit transferowy w Ekstraklasie. Rzadko bowiem zdarza się, by do Polski przyjeżdżał zawodnik, który może się pochwalić w CV grą w Premier League – w dodatku nie futbolowy emeryt, lecz gracz dopiero wchodzący do dorosłej piłki.
W sezonie 2022/2023 wystąpił w 18 meczach w barwach Leeds, rok wcześniej – w siedmiu. Rywalizował o miejsce w środku pola z Mateuszem Klichem. Miał okazję grać przeciw gwiazdom Manchesteru City czy Chelsea. Strzelił nawet gola (Bournemouth) i zanotował cztery asysty, ale nie przebił się do podstawowego składu, więc poszedł na wypożyczenie.
Kiedy Cezary Kulesza był wiceprezesem PZPN, czyli dwie kadencje temu, pozostał akcjonariuszem Jagiellonii i nic...
Leo Messi może we wrześniu rozegrać ostatni mecz w barwach Argentyny na ojczystej ziemi. Z reprezentacyjnej scen...
Barcelona przegrywała z Levante już 0:2, ale zdołała zwyciężyć rzutem na taśmę – po samobójczej bramce rywali w...
Liga Konferencji Europy staje się powoli polską specjalnością. W czwartek obyło się bez strat: Legia, Raków i Ja...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Porażka 1:5 na własnym boisku z KRC Genk sprawia, że tylko najwięksi optymiści mogą wierzyć, że Lech Poznań odro...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas