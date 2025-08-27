To może być letni hit transferowy w Ekstraklasie. Rzadko bowiem zdarza się, by do Polski przyjeżdżał zawodnik, który może się pochwalić w CV grą w Premier League – w dodatku nie futbolowy emeryt, lecz gracz dopiero wchodzący do dorosłej piłki.

Reklama Reklama

W sezonie 2022/2023 wystąpił w 18 meczach w barwach Leeds, rok wcześniej – w siedmiu. Rywalizował o miejsce w środku pola z Mateuszem Klichem. Miał okazję grać przeciw gwiazdom Manchesteru City czy Chelsea. Strzelił nawet gola (Bournemouth) i zanotował cztery asysty, ale nie przebił się do podstawowego składu, więc poszedł na wypożyczenie.

Z Premier League do Szczecina. Gdzie grał Sam Greenwood?

Najpierw przeniósł się do Middlesbrough, później do Preston North End. Na zapleczu Premier League – w Championship – grał już regularnie. Jego bilans to 75 spotkań, dziesięć bramek i sześć asyst.

Czytaj więcej Plus Minus Trudne sprawy Polaków w Premier League Ciekawymi i dziwnymi historiami na temat polskich piłkarzy w Anglii można obdzielić kilka innych...

W młodzieżowych reprezentacjach Anglii – od U16 do U21 – uzbierał łącznie 30 meczów, najwięcej w tej do lat 17. W 2019 roku wziął udział w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. W trzech spotkaniach strzelił trzy gole, ale Anglicy nie wyszli z grupy, choć w składzie mieli m.in. Cole'a Palmera.