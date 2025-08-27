Reklama

Grał w Premier League i młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Będzie hit transferowy w Ekstraklasie?

Do Pogoni Szczecin ma trafić Sam Greenwood. 23-letni pomocnik Leeds United rozegrał 25 meczów w Premier League i jako nastolatek reprezentował Anglię.

Publikacja: 27.08.2025 17:54

Erling Haaland (po lewej) i Sam Greenwood

Erling Haaland (po lewej) i Sam Greenwood

Foto: PAP/PA/Martin Rickett

Tomasz Wacławek

To może być letni hit transferowy w Ekstraklasie. Rzadko bowiem zdarza się, by do Polski przyjeżdżał zawodnik, który może się pochwalić w CV grą w Premier League – w dodatku nie futbolowy emeryt, lecz gracz dopiero wchodzący do dorosłej piłki.

W sezonie 2022/2023 wystąpił w 18 meczach w barwach Leeds, rok wcześniej – w siedmiu. Rywalizował o miejsce w środku pola z Mateuszem Klichem. Miał okazję grać przeciw gwiazdom Manchesteru City czy Chelsea. Strzelił nawet gola (Bournemouth) i zanotował cztery asysty, ale nie przebił się do podstawowego składu, więc poszedł na wypożyczenie.

Z Premier League do Szczecina. Gdzie grał Sam Greenwood?

Najpierw przeniósł się do Middlesbrough, później do Preston North End. Na zapleczu Premier League – w Championship – grał już regularnie. Jego bilans to 75 spotkań, dziesięć bramek i sześć asyst.

Czytaj więcej

Jerzy Dudek (w środku, na czarno), jako zawodnik Liverpoolu był jednym z trzech Polaków, którzy ze s
Plus Minus
Trudne sprawy Polaków w Premier League

W młodzieżowych reprezentacjach Anglii – od U16 do U21 – uzbierał łącznie 30 meczów, najwięcej w tej do lat 17. W 2019 roku wziął udział w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. W trzech spotkaniach strzelił trzy gole, ale Anglicy nie wyszli z grupy, choć w składzie mieli m.in. Cole'a Palmera.

Ile będzie kosztował Sam Greenwood?

Według Fabrizio Romano, włoskiego dziennikarza dobrze zorientowanego w sprawach transferowych, Greenwood podpisze z Pogonią Szczecin trzyletni kontrakt (z opcją przedłużenia o rok) i ma kosztować 4 mln euro. Gdyby te informacje się potwierdziły, byłby to transferowy rekord Ekstraklasy. Na razie na czele tego zestawienia znajduje się Mileta Rajović – duński napastnik, za którego Legia zapłaciła miesiąc temu 3 mln euro.

Czytaj więcej

Mateusz Stankiewicz
Piłka nożna
Czy Dariusz Mioduski może łączyć funkcję prezesa i właściciela Legii z posadą w PZPN? Prawnik wyjaśnia

Kwota transferu jest raczej zawyżona, ale nie ma wątpliwości, że Greenwood, który wychował się w akademiach Sunderlandu i Arsenalu, stanie się najlepiej opłacanym zawodnikiem naszej ligi – takim, który z pewnością przyciągnie kibiców na stadiony.

Źródło: Rzeczpospolita

Piłka Nożna Ekstraklasa Polskie Kluby Piłkarskie Pogoń Szczecin

Advertisement
