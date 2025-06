Lewandowski tłumaczy następnie, że selekcjoner, odbierając mu kapitańską opaskę w taki sposób, „zawiódł jego zaufanie”. Zastrzega, że nie obraził się na reprezentację. – Zawsze dawałem kadrze wszystko, co mam. Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza. Jednocześnie bardzo boli mnie to, co się stało. Nie chodzi nawet o samą decyzję dotyczącą opaski, a o sposób, w jaki zostało mi to przekazane – mówi.

Michał Probierz podjął decyzję o odebraniu Robertowi Lewandowskiemu kapitańskiej opaski pod wpływem wywiadu, jakiego napastnik udzielił TVP?

Napastnik twierdzi, że Probierz wyjaśnił mu, iż decyzję o przekazaniu opaski Zielińskiemu podjął po obejrzeniu jego ostatniego wywiadu w TVP (piłkarz mówił m.in., że jest zmęczony psychicznie), po którym postanowił „zdjąć z niego presję”. – Mam wrażenie, że ugiął się pod presją mediów – mówi Lewandowski.

Piłkarz podkreśla, że decyzję o tym, by nie wziąć udziału w meczach z Mołdawią i Finlandią, podjął wspólnie z trenerem. – W piątek widzieliśmy się z trenerem, normalnie rozmawialiśmy i w ogóle nie było tematu odebrania opaski – zaznacza (Lewandowski pojawił się na meczu z Mołdawią jako kibic, by wziąć udział w pożegnaniu Kamila Grosickiego – red.).

Lewandowski przyznaje, że nie zrezygnowałby z kadry, gdyby Probierz zakomunikował mu decyzję o odebraniu opaski inaczej.

Czy piłkarz może jeszcze porozumieć się z trenerem? – Nie jestem człowiekiem, który się obraża, a potem długo chowa urazę. (...) Czasami można się z kimś nie zgadzać i to jest normalne. Natomiast wydarzyły się rzeczy, o których trudno będzie zapomnieć – odpowiada.