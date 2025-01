Kadra przeprowadza się do Chorzowa. Dlaczego polscy piłkarze nie zagrają już na PGE Narodowym?

Odkąd Narodowy został oddany do użytku przed Euro 2012, polscy piłkarze rozgrywali na nim prawie wszystkie najważniejsze mecze. Stadion stał się twierdzą, na którym kłopoty miały nawet potęgi. To tu jesienią 2014 roku po raz pierwszy w historii pokonali Niemców. To zwycięstwo rozpoczęło serię 21 spotkań bez porażki na Narodowym.

Wszystko wskazuje na to, że ten etap dobiega końca, a nowym domem kadry będzie Stadion Śląski.

Dlaczego kadra wyprowadza się z PGE Narodowego?

W poniedziałek miała zostać podpisana umowa z obiektem w Chorzowie. Mają na nim zostać rozegrane wszystkie cztery mecze w eliminacjach mistrzostw świata 2026: z Litwą (21 marca), Maltą (24 marca), Finlandią (7 września) oraz Hiszpanią lub Holandią (14 listopada). Niewykluczone, że stadion ugości również finał Pucharu Polski (2 maja).

We wtorek o godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie zarządu PZPN, po nim związek ma wydać komunikat, że reprezentacja będzie podejmować rywali w Chorzowie.