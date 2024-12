Marcin Animucki: Pieniędzy będzie jeszcze więcej

Jakie macie plany na nadchodzący rok?

Żyjemy w cyklu sezonowym, ale chciałbym, żeby 2025 rok był co najmniej tak dobry jak ostatnie trzy. Jesteśmy najdynamiczniej rozwijającą się ligą po pandemii. Przychody klubów rosną i w minionym sezonie sięgnęły blisko 1,2 mld zł. Będzie jeszcze więcej pieniędzy, bo Legia oraz Jagiellonia już wygenerowały odpowiednio 10 i 8 mln euro z europejskich pucharów. Jako liga wszystkim klubom dokładamy swoją cegiełkę finansową. Co więcej – frekwencja rośnie. To pokazuje potencjał do dalszego rozwoju w wielu wymiarach.