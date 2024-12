Klubowe mistrzostwa świata. Niechciane dziecko Gianniego Infantino

Wojna o pieniądze i rząd dusz w wielkim futbolu. Kto potrzebuje klubowych mistrzostw świata?

Szef FIFA zaprojektował nową wersję turnieju, bo pisze historię futbolu i nie chce składać broni w walce o rząd dusz oraz wielkie pieniądze, którą toczy z UEFA.

Flagową i tak naprawdę jedyną intratną imprezą jego federacji są tradycyjne mistrzostwa świata, co sprawia, że zarabia w cyklu czteroletnim. Na ten już trwający (2023–2026), którego perłą w koronie będzie mundial zorganizowany przez Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Meksyk, FIFA planuje nawet 11 mld dolarów przychodu. Chciałaby jednak zysków więcej i częściej, skoro dla porównania UEFA – mając w portfolio Ligę Mistrzów – w latach 2018–2022 wykazała blisko 17 mld euro przychodu.

2 mld dolarów to zaplanowany przez FIFA budżet klubowego mundialu

Klubowy mundial, mimo szerokiego uśmiechu oraz niegasnących nadziei Infantino, finansowym wehikułem dla światowej federacji raczej jednak nie będzie.

Negocjacje ze sponsorami się ślimaczą, ale – jak informuje „The Times” – władze FIFA są przekonane, że nie będzie potrzeby sięgania do 3,5-miliardowych rezerw, żeby spiąć budżet. Infantino wciąż liczy na 800 mln dolarów z praw do transmisji oraz 1,2 mld od sponsorów, ale były dyrektor federacji ds. komercyjnych Simon Thomas mówi „New York Timesowi”, że rynek nie ma do turnieju zaufania. Miliard zysku to mrzonki, według ekspertów Infantino może liczyć na niewiele ponad połowę.

Trudno się dziwić, skoro na razie lista zainteresowanych inwestycją jest skromna. Wśród sponsorów imprezy są jedynie Hisense, AB InBev, Bank of America oraz Rock-it Cargo jako partner logistyczny.