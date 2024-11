Valdas Dambrauskas: Czytaj, trenuj i graj w „Milionerach”

Studiował nauki o sporcie na London Metropolitan University, odbył staże w Brentford, Fulham i Manchester United Soccer Schools. Po powrocie do ojczyzny był trenerem juniorskich reprezentacji, pracował w sztabie Ekranasa Poniewież oraz Żalgirisu Wilno.

– Usłyszeliśmy, że przychodzi młody trener, który się rozwija i wprowadzi nową jakość. Zajęcia były ciekawe i intensywne, a trener dobrze komunikował się z zespołem, gdzie było wielu obcokrajowców – wspomina Jakub Wilk, który pracował z Litwinem w Żalgirisie.

Dambrauskas wygrał na Litwie wszystko i trafił na Łotwę. Tam z FK RFS zdobył puchar kraju, grając ofensywny futbol, który spodobał się w chorwackim HNK Gorica. – Potrafił z mniejszych klubów wyciskać więcej i więcej. Gdy zaś dostawał szanse prowadzenia coraz lepszych, też radził sobie nieźle – mówi Michał Masłowski, którego Dambrauskas trenował w Goricy.

Kolejnym przystankiem był Łudogorec Razgrad, z którym Litwin zdobył mistrzostwo Bułgarii (2021). Później trafił do Hajduka Split, co zakończyło się Pucharem Chorwacji (2022). Później – via OFI Kreta – Dambrauskas przybił do Nikozji.

Czytaj więcej Piłka nożna Lech znokautował Legię po przerwie. W końcu widowisko w hicie Ekstraklasy Już do przerwy piłkarze Lecha i Legii Warszawa strzelili po dwa gole, ale po przerwie fajerwerki odpalali już tylko poznaniacy. Mecz nazywany coraz częściej ligowym klasykiem, pierwszy raz od dawna był widowiskiem. Lech wygrał 5:2 i jest liderem tabeli Ekstraklasy.

– Jego ścieżka kariery jest logiczna, a on sam pracowity i profesjonalny. Odrzucił w 2019 roku ofertę z reprezentacji Litwy, bo chce mieć kontrolę nad treningiem i rozwojem podopiecznych, a nie tylko spotykać ich na sporadycznych zgrupowaniach – mówi „Rz” Rafał Kobza, który miał okazję poznać Dambrauskasa przy okazji wywiadu dla „Bałtyckiego futbolu”.