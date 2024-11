Zdrowy, skuteczny, wściekły. Robert Lewandowski z kolejnym golem

Krótko trwała przerwa Roberta Lewandowskiego. Po dwóch tygodniach bez gry 36-letni napastnik wyszedł w pierwszym składzie Barcelony na mecz w Vigo z Celtą. Po przegranym 10 listopada spotkaniu z Realem Sociedad (0:1) narzekał na problemy z plecami. Nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpił w dwóch ostatnich pojedynkach fazy grupowej Ligi Narodów – z Portugalią (1:5) i Szkocją (1:2).

Lewandowski wrócił do zdrowia. Grał przez 89. minut, zmieniony w samej końcówce przez Pau Victora, w bardzo trudnym meczu, w którym obrońcy mocno go pilnowali i nękali. Znów zrobił to, czego wymaga się od napastnika – strzelił gola. Wojciech Szczęsny ponownie był rezerwowym. W Barcelonie zabrakło kontuzjowanego Lamine Yamala.

Ile goli strzelił Robert Lewandowski w tym sezonie?

W pierwszej połowie Lewandowski stworzył jedną sytuację, zdobył nawet bramkę, ale wcześniej znajdował się na pozycji spalonej. Bardzo dokładnie pilnowany przez obrońców gospodarzy w drugiej połowie w końcu miał tę okazję, którą wykorzystał. W swoim stylu przepchnął się przez obronę rywali, balansem ciała wypracował pozycję, strzelił nie do obrony.

Napastnik reprezentacji Polski z 15 bramkami, strzelonymi w 14. meczach, prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. Tuż za nim są Raphinha i Vinicius Jr. Brazylijczycy mają na koncie osiem bramek. W tym sezonie, we wszystkich rozgrywkach Lewandowski zdobył 20 goli, pięć pozostałych w Lidze Mistrzów.