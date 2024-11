Stefan Szczepłek: 1:5 z Portugalią. Polacy grali do przerwy

W rezultacie to my zaskoczyliśmy rywali, to my przeprowadziliśmy więcej akcji, kończonych strzałami i wyprowadziliśmy pewnych siebie Portugalczyków z równowagi. Nerwy były złym doradcą, czekający na bramki kibice zaczęli gwizdać. Idealna sytuacja dla kopciuszka.

Tyle, że mecz trwa nie 45, a 90 minut. Probierz chyba się przestraszył, zdejmując z boiska ofensywnego Mateusza Bogusza, zszedł kontuzjowany Jan Bednarek, który orłem nie jest, ale gra na tyle długo, że nabrał doświadczenia w kierowaniu defensywą.

Nie wiem jak wyglądały w przerwie rozmowy w obydwu szatniach, ale podejrzewam, że wypowiedzi trenerów mogły sprowadzać się do następujących stwierdzeń. Michał Probierz: chłopaki, jest dobrze, tylko tak dalej, utrzymajcie to i próbujcie kontr. Roberto Martinez: Jest bardzo niedobrze, gracie jak emeryci, nic wam się nie chce, uszanujcie kibiców. Ruszcie się wreszcie i grajcie tak, jak potraficie.

Portugalia – Polska 5:1. W drugiej połowie Portugalczycy zaczęli grać

O ile Portugalczycy rzeczywiście tak zaczęli grać, to Polacy niczego nie utrzymali tylko, podobnie jak na Stadionie Narodowym, zostawili przeciwnikowi wiele miejsca do pokazania swoich atutów.

Nieszczęście zaczęło się w 59. minucie, kiedy po stracie piłki przez Kacpra Urbańskiego pod polem karnym gospodarzy, szybka kontra zakończyła się efektowną bramką. Potem już poleciało. Strata pięciu goli w ciągu 24 minut to jest blamaż i dobra postawa w pierwszej połowie tego nie zmaże.