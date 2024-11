Liga Narodów. Kapitan nie pomoże

– Niektórzy pytali: po co zapraszam tylu zawodników? Właśnie po to, bo w listopadzie zawsze było dużo urazów w reprezentacjach. Na dziś jesteśmy zabezpieczeni, ale zobaczymy, jak będzie po meczu z Portugalią, bo mamy grupę piłkarzy zagrożonych kartkami. Jeśli będzie trzeba, to jeszcze kogoś dodatkowo powołamy – mówi Probierz.

Czytaj więcej Piłka nożna Ostatni tydzień z Ligą Narodów. Kto awansuje, a kto spadnie? Do przyszłego wtorku poznamy wszystkich ćwierćfinalistów rozgrywek. Na razie miejsce w najlepszej ósemce zapewnili sobie Hiszpanie i Niemcy. Rywalizacja toczy się też o awanse i utrzymanie w poszczególnych dywizjach.

Selekcjoner jak zwykle zaprosił wyróżniających się młodych zawodników z polskiej ligi – tym razem dwóch graczy Lecha Poznań: 20-letniego pomocnika Antoniego Kozubala i 18-letniego obrońcę Michała Gurgula – a że lubi zaskakiwać, to w bramce może postawić na Bartłomieja Drągowskiego. Tak twierdzi portal sport.pl. Ale Probierz tych medialnych spekulacji nie potwierdził.

Już we wrześniu ogłosił, że po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Wojciecha Szczęsnego rusza walka o miejsce w bramce. Jego zastępcę ma wyłonić Liga Narodów. Dotąd bronili Łukasz Skorupski i Marcin Bułka (po dwa mecze). Selekcjoner konsekwentnie pomija chwalonego w Bundeslidze Kamila Grabarę, nie zaprosił też Radosława Majeckiego, który rywalizuje z Monaco w Lidze Mistrzów.

– Wierzę w nasz zespół, bo pokazuje się z dobrej strony, jest nastawiony ofensywnie. Chcemy grać agresywnie, wychodzić wysoko do przeciwnika. Czasami odbywa się to kosztem czegoś. Podejmujemy ryzyko, a trzeba pamiętać, że gramy z czołowymi drużynami na świecie i one wykorzystują każdy błąd – podkreśla Probierz.

Spotkanie w Porto to jedno z takich wyzwań. Portugalczycy też mają swoje problemy, ale chcą już w piątek przypieczętować awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Są w bardzo komfortowej sytuacji, mogą awansować nawet w przypadku porażki – wystarczy, że nie przegrają wyżej niż jedną bramką.