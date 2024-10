Cristiano Ronaldo – piłkarz z miliardem wyznawców

Sobotni mecz Ligi Narodów z Portugalią na PGE Narodowym będzie być może ostatnią okazją, by zobaczyć Ronaldo na polskiej ziemi. Gwiazdor z Madery robi wszystko, by odsunąć w czasie futbolową emeryturę, ale – choć jego wiek metaboliczny nijak się ma do metryki – wiadomo jest, że ten moment nadchodzi nieubłaganie.

Reklama

Na razie jednak Ronaldo, podobnie jak dwa lata młodszy Leo Messi, bije kolejne rekordy i przesuwa granice. Nie tylko na boisku.

Na Instagramie, Facebooku i Twitterze obserwuje go łącznie miliard ludzi. W sierpniu otworzył kanał na YouTubie, na którym publikuje nie tylko filmy o piłce, ale także o swoim związku z Georginą Rodriguez czy o jedzeniu. Jak pisze „L’Equipe”, już po godzinie miał milion subskrybentów, a do dziś ta liczba przekroczyła 64 mln. To wynik lepszy niż w przypadku Eminema czy Taylor Swift - amerykańskiej wokalistki uważanej za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.

Czytaj więcej Piłka nożna Przypadek Kyliana Mbappe. Real Madryt ważniejszy niż reprezentacja Kylian Mbappe nie wystąpi w najbliższych spotkaniach kadry Francji, mimo że zagrał w ostatnich meczach w Realu Madryt. Klub okazał się ważniejszy niż reprezentacja.

Robert Lewandowski: Cristiano Ronaldo wciąż ma niesamowitą pasję i entuzjazm do gry

Podziwu dla Ronaldo nie kryje nawet Lewandowski. – Zbliża się do czterdziestki, a wciąż ma tak niesamowitą pasję i entuzjazm do gry. Widać to w jego reakcjach na boisku – czy to frustracji, czy ekscytacji. Nadal chce więcej i ciężko pracuje, by utrzymać się na szczycie. Droga, którą obrał, jest i będzie inspiracją dla wielu piłkarzy i młodych chłopaków na całym świecie. Jestem pewien, że tysiące z nich marzą, by podążać jego śladem, chociaż wiedzą, że to niełatwe. Bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Zmienił historię futbolu – mówi kapitan reprezentacji Polski.