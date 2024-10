Przypadek Kyliana Mbappe. Real Madryt ważniejszy niż reprezentacja

Deputat to część wynagrodzenia za pracę które wypłacane jest w naturze. Jedną z jego najbardziej znanych form jest deputat węglowy. Wbrew pozorom, by go utrzymać, nie trzeba być koniecznie górnikiem. Często również deputat węglowy przybiera przyznawany jest w formie ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokości powiązana jest wtedy z ceną węgla.