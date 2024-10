Wolna konkurencja w piłce nożnej. Decyzja TSUE wstrząśnie rynkiem transferowym

34-krotny reprezentant Francji otrzymał propozycję z belgijskiego Charleroi. Klub postawił warunek, że nie będzie musiał wypłacić piłkarzowi zaległych pieniędzy. Diarra nie dostał jednak z Rosji certyfikatu uprawniającego go do gry. To wtedy piłkarz pozwał belgijską ligę. Zarzucił jej, że naraziła go na straty finansowe. W tym czasie rozpoczął jednak występy w Olympique Marsylia.

Diarra wynajął renomowanych adwokatów, a w sprawę zaangażowały się również Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFAPro) i Francuskie Stowarzyszenie Piłkarzy Zawodowych (UNFP). Obie organizacje skorzystały z kancelarii adwokackiej Derby Avocats. „Po dziesięciu latach sporów sądowych Lassana Diarra odniósł całkowite zwycięstwo” – triumfowali dziś adwokaci zawodnika.

TSUE przyznaje rację piłkarzowi, ale mówi o „ważnym interesie ogólnym”

Prowadzący sprawę sędzia TSUE przekazał w publicznym czytaniu, że zasada obowiązujące w FIFA swobodnego przemieszczania się pracowników Unii Europejskiej na podstawie art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest sprzeczna z przepisami FIFA, „stowarzyszeniem prawa prywatnego”, którego celem jest „ kontrolować” futbol na poziomie globalnym.

Przepisy FIFA domagające się odszkodowania dla byłego klubu piłkarza, który z niego odchodzi przed upływem obowiązującej umowy, TSUE uznał za „nieprecyzyjne”, „uznaniowe” lub „nieproporcjonalne”.

Trybunał stwierdził ponadto, że wszystkie hamulce prawne i finansowe wprowadzone w piłce nożnej w tej sprawie, są sprzeczne z zasadami wolnej konkurencji, choć ważne względy spowodowane „interesem ogólnym” mogą zobligować władze piłkarskie do zapewnienia stabilności działalności klubów.