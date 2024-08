Polski napastnik zaczął sezon La Ligi znakomicie. Przed tygodniem strzelił dwa gole Valencii (2:1) i został wybrany zawodnikiem meczu. W sobotę trafił raz, ale znów przesądził o zwycięstwie – nad groźnymi Baskami.

Kapitan reprezentacji Polski polował na tego gola przez cały wieczór. Dwukrotnie obijał słupki, w innej sytuacji jego uderzenie wślizgiem obronił Alex Padilla, ale w końcu bramkarz Athleticu skapitulował.

Robert Lewandowski chce odzyskać koronę króla strzelców

Była 75. minuta spotkania. Barcelona remisowała 1:1, bo na gola Lamine’a Yamala odpowiedział Oihan Sancet, wykorzystując rzut karny podyktowany po analizie VAR, potwierdzającej faul Pau Cubarsiego.

Katalończycy przez ponad pół godziny bezskutecznie próbowali złamać defensywę Basków. Wreszcie kwadrans przed końcem przeprowadzili akcję na wagę trzech punktów, a ostatnie słowo należało do Lewandowskiego, który rzucił się do piłki odbitej przez Padillę i skierował ją do pustej bramki.