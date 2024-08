W końcu jednak ambicje wzięły górę i Mbappe postanowił przejść do zespołu, w którym będzie miał szansę spełnić marzenie o triumfie w Lidze Mistrzów. Trudno jednak powiedzieć, że na tym transferze finansowo straci. Nawet jeśli zarobi mniej niż w Paryżu, to tylko za sam podpis zgarnął podobno 100 mln euro premii.

– Śniłem o grze w Realu. Dla mnie to niesamowity dzień – przyznał podczas prezentacji, na którą przyszło ponad 80 tys. kibiców. Później poleciał na wakacje i nie brał udziału w letnim tournée Królewskich po Stanach Zjednoczonych.

– Wniesie do drużyny swoją jakość. Będzie musiał się dostosować, jak każdy inny piłkarz, ale jestem pewien, że nie zajmie mu to wiele czasu. Jesteśmy szczęśliwi, że do nas dołączył – mówi trener Carlo Ancelotti, który zabrał do Warszawy wszystkich najlepszych. Przyleciał nawet kontuzjowany David Alaba. Zabraknie Toniego Kroosa, który po Euro 2024 zakończył karierę.

Zdaniem hiszpańskich mediów Mbappe znajdzie się w środę w wyjściowej jedenastce. Według dziennika „Marca” stworzy ofensywny tercet z Viniciusem Juniorem i Bellinghamem. Ale może będzie to raczej kwartet z Rodrygo?

Ancelotti ma jeszcze większe bogactwo wyboru, bo Real sprowadził 18-letniego Brazylijczyka Endricka, uznawanego za przyszłość futbolu.