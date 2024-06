Adam Buksa po meczu Polska-Ukraina: Doskonale wiem, co czuje Arek Milik

Kontuzja wyeliminowała Milika.

Jest to bardzo smutna informacja z perspektywy Arka i drużyny. Doskonale wiem, co on czuje, bo sam przez to przechodziłem przed mundialem w Katarze. To jest najtrudniejsza rzecz w sporcie, w piłce nożnej, jaka może być, czyli kontuzja i to jeszcze w takim momencie, tuż przed wyjazdem na turniej. Jesteśmy z Arkiem. Jednocześnie jest to moment dla innych napastników, żeby pokazali, że są w stanie udźwignąć presję występu na Mistrzostwach Europy.

Czytaj więcej Piłka nożna Polska wygrała z Ukrainą. Robert Lewandowski: Czujemy swoją moc Polska pokonała Ukrainę 3:1 w pierwszym meczu towarzyskim przed wyjazdem na Euro 2024. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski zagrał 30 minut, ale po spotkaniu był zadowolony.

Jak się współpracowało z Kacprem Urbańskim?

Bardzo dobrze, to jest chłopak piłkarsko świetnie wyszkolony. Jego umiejętności każdy mógł zobaczyć już w meczach Bolonii. Oceniam go też przez pryzmat tego, w którym momencie pojawił się na boisku. To była druga minuta meczu, nie zdążył się rozgrzać. To jest chyba najtrudniejszy moment do wejścia dla takiego młodego zawodnika, a on pokazał się ze świetnej strony. Czapki z głów.