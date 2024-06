Robert Lewandowski przed Euro 2024: Nigdy nie mieliśmy szansy na medal

Wybiegł znacząco w przyszłość, sugerując, że nie ma zamiaru żegnać się z kadrą po Euro. – Aby podjąć decyzję na temat przyszłości w kadrze, to muszę coś wcześniej poczuć. Dziś czuję się dobrze i nie myślę o końcu gry (w kadrze). Ciężka praca, którą wykonywałem i wykonuję powoduje, że jestem na tym poziomie i jeszcze na nim pozostanę – zapowiedział 35-letni piłkarz.

Kapitan nie chce powiedzieć, co będzie sukcesem na Euro

Dla Lewandowskiego będzie to szósty turniej mistrzowski. Pytany o przeszłość z rozbrajającą szczerością stwierdził, że reprezentacja nigdy nie miała szansy na medal. – To była misja z niemożliwych. Dlatego nie odczuwam niedosytu. Zawsze można marzyć, ale trzeba być realistą. Nigdy nie miałem poczucia, że mamy reprezentację, która może zdobyć medal. A to, że jestem z kadrą na szóstym turnieju mogę traktować jako sukces. Kiedyś to nie było standardem – stwierdził Lewandowski.

Do obecnego Euro podchodzi równie asekuracyjnie. Pewną nadzieję na wynik ponad stan dają według niego baraże z Walią. – Już przed meczem z Walią poczułem, że narodziła się drużyna. Każdy dzień i tydzień, który jest teraz przed nami, może nam tylko pomóc i utwierdzić nas w tym przekonaniu - mówił podczas konferencji kapitan reprezentacji.

Co będzie zatem sukcesem na turnieju w Niemczech? Lewandowski wywinął się od tej odpowiedzi. Później powiedział, że zamierza cieszyć z każdego zdobytego punktu.

Michał Probierz: Chcemy wyjść z grupy

Towarzyszący mu Michał Probierz postawił sprawę jasno. – Chcielibyśmy wyjść z grupy. To będzie oznaczało, że jesteśmy mocną drużyną. Grupa jest bardzo silna. Mam nadzieję, że na Euro pokażemy klasę i zagramy tak, jak dotychczas odkąd jestem selekcjonerem – powiedział trener reprezentacji.