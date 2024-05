Czy będzie grupowy coming-out w zawodowej piłce nożnej?

Spośród 36 zawodowych klubów w 1. i 2. lidze, jak dotąd tylko osiem – VfB Stuttgart, Hannover 96, VfL Osnabrück, SC Freiburg, Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Union Berlin i FC St. Pauli – zobowiązało się do wspierania inicjatywy „Sports Free”.

Czego można oczekiwać 17 maja?

Trudno przewidzieć. W miarę zbliżania się tego terminu rośnie jednak sceptycyzm co do tego, czy rzeczywiście dojdzie do oczekiwanego grupowego coming-outu wybitnych piłkarzy zawodowych. Także jego inicjator Marcus Urban stonował ostatnio oczekiwania i nieco się wycofał.

Najbardziej znany w Niemczech piłkarz, który ujawnił swoją orientację homoseksualną, to były reprezentant kraju Thomas Hitzlsperger

– Aktywni piłkarze zawodowi nadal zachowują milczenie – powiedział Urban w rozmowie z tygodnikiem „Stern" i przyznał również, że on sam nie ma bezpośredniego kontaktu z homoseksualnymi graczami zawodowymi, choćby za pośrednictwem smsów czy komunikatorów. – Istnieje sieć kontaktów, ale wszystko to odbywa się w tajemnicy – wyjaśnił. On sam musi komunikować się „mozolnie” za pośrednictwem osób trzecich. – Piłkarze są niezwykle ostrożni. Nikt nie odważy się wyjść z ukrycia – uważa Urban. Panuje „ekstremalna ostrożność”, dodaje.

Dlatego najpierw musi się okazać, czy skutkiem kampanii będzie jedynie duże zainteresowanie mediów, które wywołała, czy też faktycznie przyniesie ona trwały efekt i poprawi sytuację homoseksualnych piłkarzy zawodowych.