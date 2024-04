Zmarł mistrz świata z Niemiec. Grał w słynnym "meczu na wodzie" z Polską

17. Mastercard OFF CAMERA: Nominacje – Najlepsza Aktorka, Aktor i Mastercard Rising Star

W trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA spośród filmów, które są nominowane do Konkursu Polskiego, w którym do zdobycia jest w wysokości 100 000 zł, jury wybiera także laureatów w konkursach na Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Mastercard Rising Star, czyli najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym. Nominacje przedstawiamy poniżej.