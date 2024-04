Do barażów Biało-Czerwoni przystępowali osłabieni brakiem czterech podstawowych zawodników. Z powodu kontuzji z Chorwacją nie mogli zagrać Michał Marek, Sebastian Leszczak i Jakub Kąkol, a przede wszystkim filar reprezentacji Mikołaj Zastawnik. Ten ostatni być może zostanie postawiony na nogi na rewanż, ale w pierwszym spotkaniu jego brak był aż nazbyt widoczny.



Bez Zastawnika Polacy nie byli w stanie kreować gry, a ich próby ataków ograniczały się do kontr i wykorzystania piłek utraconych przez rywali z powodu agresywnego pressingu. Do pewnego momentu to funkcjonowało. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 3. minucie, gdy Sebastian Szadurski dopadł do piłki nierozważnie strąconej głową przez obrońcę na wprost chorwackiej bramki. Później ten sam zawodnik trafił w poprzeczkę, ale do głosu zaczęli dochodzić goście, wyrównując w 14. minucie spotkania. Po chwili zawodnicy Błażeja Korczyńskiego zdołali odpowiedzieć, dzięki szczęśliwemu wgraniu z rzutu rożnego Michała Kubika. Piłka odbiła się od jednego z obrońców i zaskoczyła bramkarza.



Na przerwę zawodnicy schodzili więc przy prowadzeniu Polaków 2:1. Na drugą część gry wyszła już inna reprezentacja Chorwacji, która coraz lepiej radziła sobie z agresywną obroną gospodarzy i coraz dokładniej rozgrywała piłkę w ataku. Dwa gole, które goście strzelili w odstępie 20 sekund, były niemal kopią pierwszego trafienia. Do tego kilkakrotnie trafiali w obramowanie bramki. Biało-Czerwoni nie wytrzymali narzuconego przez siebie wysokiego tempa i praktycznie nie byli już w stanie zagrozić bramce Zorana Primicia.



Rewanżowe spotkanie zaplanowano na wtorek 16 kwietnia w Zagrzebiu. Wcześniej awans na mistrzostwa świata z Europy zapewniły sobie reprezentacje Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Portugalii i Ukrainy. W drugiej parze barażowej (UEFA wysyła na futsalowy mundial siedmiu przedstawicieli) Finlandia rywalizuje z Holandią.