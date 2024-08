Przemysław Babiarz od piątku będzie komentował igrzyska olimpijskie

Według informacji Onetu Babiarza w roli komentatora zmagań lekkoatletycznych w czasie igrzysk olimpijskich miał zastąpić Szymon Borczuch.



„Fakt” podał jednak, że w czasie rozmowy Babiarza z Sygutem i Kwiatkowskim zapadła decyzja o tym, iż dziennikarz wróci na antenę jeszcze w czasie trwających w Paryżu igrzysk olimpijskich. Rozmowa miała przebiegać w spokojnej atmosferze.



Babiarz ma wrócić do Paryża jeszcze w czwartek, a 2 sierpnia, o godzinie 17:10 kibice usłyszą go na antenie TVP. Potwierdza to wydane przez TVP oświadczenie.



Koledzy z pracy apelowali o przywrócenie Przemysława Babiarza do komentowania

Odsunięcie Babiarza od komentowania igrzysk wywołało falę komentarzy. W jego sprawie pojawił się m.in. apel dziennikarzy TVP Sport i sportowców, którzy zwracali się do dyrektora TVP, Tomasza Syguta, z prośbą o przywrócenie Babiarza do komentowania. Sprawę skomentowali też m.in. Jarosław Kaczyński — który uznał ją za przejaw braku wolności słowa w TVP oraz Donald Tusk. Ten ostatni napisał w środę: „W sumie nie wiadomo, co było głupsze: komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych. W obu przypadkach olimpijski poziom”.

Pojawiły się też doniesienia, że zatrudnieniem Babiarza zainteresowana jest TV Republika.