Trwają spory, czy za pierwszą medalistkę olimpijską uznać Bogusławę Olechnowicz. Pochodząca ze Słupska trzykrotna mistrzyni Europy w Seulu zdobyła brąz, ale jednak w turnieju pokazowym. Do programu igrzysk judo kobiet zostało włączone cztery lata później. Olechnowicz odpadła wtedy w pierwszej rundzie. W Atlancie w 1996 roku srebro wywalczyła Aneta Szczepańska. Oficjalnie to jedyny medal dla Polski w tym sporcie dla kobiet.

– Zaczynaliśmy z judo kobiet w latach 80. Byłem szefem wyszkolenia w Polskim Związku Judo. Pracowałem po godzinach i nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. Dziewczyn było mało, trenowały z chłopakami. Miały talent i pasję do tego sportu. To były takie koraliki, które leżały na podłodze, a ja musiałem je pozbierać i ułożyć z tego naszyjnik. Dziś prezentuje się nieźle – wspomina Skubis, wieloletni trener kadry, którego najwybitniejszą wychowanką była zmarła niedawno Beata Maksymow.

Duet idealny

Koralikiem w tym naszyjniku była Szczepańska. Do kadry narodowej pierwszy raz trafiła jako 15-latka na początku lat 90. Jej medal w Atlancie jest największym sukcesem polskich judoczek. Po zakończeniu kariery została trenerką w rodzinnym Włocławku. W jej ręce do klubu MKS Olimpijczyk Włocławek trafiła Szymańska. Miała wtedy zaledwie osiem lat. Współpracują do dziś. To już 17 lat.

Mimo wielu problemów, kontuzji, zawirowań w klubie, który zmienił nazwę z MKS Olimpijczyk na Judo Szczepańska Team, nieporozumień na linii trener – związek, stworzyły niemal idealny duet. Pokazały, jak można wykorzystywać bezcenne olimpijskie doświadczenie i kontynuować piękną tradycję. Paweł Nastula, złoty medalista z Atlanty, mówi, że Szymańska to w polskiej reprezentacji judo kandydatka numer 1 do medalu.

Losowanie było korzystne. Szymańska na nie zasłużyła. Dzięki świetnym wynikom jest czwartą zawodniczką w światowym rankingu w kategorii do 63 kg. Największą rywalkę, Holenderkę Joanne Van Lieshout, z którą przegrała w finale w Abu Zabi, może spotkać dopiero w strefie medalowej.

Kobiety nadają ton

Zaletą Szymańskiej jest walka w parterze, zakładanie dźwigni i pewność siebie. Wadą – że trochę gorzej spisuje się w pozycji stojącej i lubi kończyć walki szybko. Im dłużej trwają, tym bardziej wynik jest niepewny.