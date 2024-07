Minister finansów Andrzej Domański powiedział w TVN24, że będzie rozmawiał z minister zdrowia Izabelą Leszczyną na temat ewentualnego ograniczenia dostępności sprzedaży miniaturek alkoholi (tzw. małpek). Co do zasady nie ma planów podnoszenia akcyzy na alkohol ponad to, co wskazano w tzw. mapie drogowej – zapewnił Domański.