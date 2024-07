Złożył ślubowanie i został zawieszony. Norbert Kobielski nie pojedzie na igrzyska

"AIU tymczasowo zawiesiło Norberta Kobielskiego (Polska) ze względu na obecność/stosowanie substancji zabronionej (Pentedrone norephedrine metabolite)" — czytamy w oficjalnym komunikacie Athletics Integrity Unit, komórki World Athletics zajmującej się m.in. walką z dopingiem.

Pentedron, należący do tej samej grupy co np. mefedron, znajduje się w wykazie substancji psychotropowych grupy I-P, które nie są stosowane w medycynie. Obecna jest w stymulantach, czyli w dopalaczach. Ślady tej substancji wykryto u polskiego lekkoatlety w czerwcu, na zawodach w Polsce.

Kobielski czekał na ostateczną decyzję przez tydzień

O naruszeniu przepisów antydopingowych Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) poinformowała już przed tygodniem. Czekała na ostateczną decyzję AIU. W tym czasie zawodnik przygotowywał się do igrzysk, licząc na to, że nie zostanie zawieszony.

„Ponadto niezmiennie moim celem jest wywalczenie dla Polski jak najlepszego wyniku podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich w Paryżu” - napisał w oświadczeniu do mediów. Zawodnik złożył ślubowanie olimpijskie w Centrum Olimpijskim w Warszawie i szykował się do wyjazdu do Francji.