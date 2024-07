Świat sportu stoi w rozkroku. Ilu Rosjan wystąpi na igrzyskach w Paryżu?

Drużyny i nazwiska znikały więc z list w kolejnych dyscyplinach. Niektóre federacje zareagowały błyskawicznie, inne – jak piłkarska FIFA – dopiero pod presją. Później usłyszeliśmy, że celem nie było karanie sportowców, lecz bezpieczeństwo i porządek w dobie wielkich emocji. Rosjanie obronili się głównie w tenisie, gdzie każdy zawodnik jest zazwyczaj jednoosobowym przedsiębiorstwem faktycznie oderwanym od kraju pochodzenia, oraz jako jednostki w sportach zespołowych: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, czy piłce ręcznej. Niektórzy oddawali paszport i zmieniali barwy narodowe.

To, czy i w jakim zakresie Rosjanie pojawią się na igrzyskach w Paryżu, długo było przedmiotem spekulacji oraz sporów. MKOl dopiero kilka miesięcy przed igrzyskami opublikował rekomendacje dotyczące ich udziału w zawodach międzynarodowych, dopuszczając również ich udział w igrzyskach. Nie obyło się jednak bez ustalenia pewnych warunków. Na igrzyska pojadą tylko indywidualni sportowcy, którzy wystąpią tam na specjalnych zasadach. Nie będzie we Francji rosyjskich duetów, drużyn, załóg ani osad, choć to rezerwuar sukcesów, z którego tylko w Tokio wyłowili 24 z 71 zdobytych medali.

Igrzyska w Tokio. Jak i dlaczego wystartują Rosjanie?

Kibice podczas imprezy zobaczą sportowców bez flagi, formalnej przynależności państwowej oraz prawa do hymnu po złotym medalu, którzy nie mają związków z resortami siłowymi swojego kraju i nigdy publicznie nie poparli wojny w Ukrainie. Dla wielu wypełnienie zaleceń będzie niemożliwe. Większość rosyjskich sportowców należy bowiem do klubów policyjnych lub wojskowych – reprezentują ich barwy, dostają żołd i przyjmują odznaczenia. Trzy lata temu w Tokio zdobyli oni blisko dwie trzecie rosyjskich medali. Teraz może nie być żadnego.

Dziś już wiadomo, że w sumie do Paryża poleci piętnastu Rosjan, z czego połowa to tenisiści i tenisistki. Niektórzy zapaśnicy oraz judocy, choć dostali od specjalnej komisji przy MKOl zgodę na udział w igrzyskach, wycofali się ze startu mimo pierwotnego potwierdzenia. Może był to efekt presji zewnętrznej, a może zamiast kija zadziałała marchewka, bo ROC wypłacił już sięgające nawet pół miliona rubli (22 tys. złotych) odszkodowania 245 sportowcom, którzy — ze względu na restrykcje bądź własną, „patriotyczną” decyzję — nie będą mogli wystartować w Paryżu.