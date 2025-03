Czytaj więcej Lekkoatletyka Cztery medale Polaków na halowych mistrzostwach Europy. Sukces czy porażka? Cztery medale zdobyli Polacy w Apeldoorn i to wynik na miarę oczekiwań. Ostatni raz tak skromnie było 12 lat temu w Goeteborgu, gdzie nasi lekkoatleci stawali na podium trzykrotnie.

Polki wykorzystały szansę, ale naprawdę ważne starty, jak chociażby World Relays (10-11 maja), które będą dla sztafet eliminacjami do mistrzostw świata, dopiero przed nimi. Tam zobaczymy już inną drużynę, bo do biegania wrócą Natalia Bukowiecka, Marika Popowicz-Drapała oraz Iga Baumgart-Witan. Ta ostatnia zapowiedziała już, że najbliższy sezon będzie dla niej ostatnim w karierze.

Halowe mistrzostwa świata. Pia Skrzyszowska dogoniła rekord Polski

Srebro sztafety to był jedyny polski medal, choć - przy odrobinie szczęścia – mogło być ich więcej. Pia Skrzyszowska w finale biegu na 60 metrów przez płotki poprawiła rekord Polski (7.74), co wystarczyło do czwartego miejsca. Tuż za podium była także Ewa Swoboda (60 m). Piąte miejsca zajęły Święty-Ersetic (400 m) oraz Anna Wielgosz (800 m), a siódme – Anna Matuszewicz (skok w dal).

Halowe mistrzostwa świata w Nankinie były w lekkoatletycznym kalendarzu ostatnim etapem nadrabiania pandemicznych zaległości. Kolejne 20-22 marca przyszłego roku zorganizuje Toruń. Później impreza wróci do już do tradycyjnego, dwuletniego cyklu, i będzie się odbywać na zmianę z halowymi mistrzostwami Europy, których kolejną edycję 4-7 maja 2027 roku ugości Walencja.