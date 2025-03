Złote medale pod dachem 5-tysięcznej hali Omnisport zdobyli Anna Wielgosz (800 m) i Jakub Szymański (60 m przez płotki), srebrny – Maksymilian Szwed (400 m), a brązowy – Pia Skrzyszowska (60 m przez płotki). Wszyscy lecieli do Holandii jako kandydaci na podium.

– Jeśli jest się cierpliwym oraz dąży do sukcesu, to on w końcu przychodzi – przekonuje Wielgosz. 31-latka wciąż się rozwija i potwierdziła, że jest już gwiazdą biegów średnich w skali kontynentu. Kiedyś zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy na stadionie (2022), ale późniejsze odpadnięcie w eliminacjach igrzysk w Paryżu pokazało, że świat na jej dystansie na razie biega nieco szybciej.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Halowe mistrzostwa Europy. Jakub Szymański ze złotem, brązowa Pia Skrzyszowska Jakub Szymański zdobył złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki podczas halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn. Trzecie miejsce w tej konkurencji zajęła wśród kobiet Pia Skrzyszowska.

Jakub Szymański mierzy wysoko. Chce pokonać rekordzistę świata

Szymański może mierzyć wyżej – na razie w rywalizacji pod dachem, gdzie płotkarze biegają na 60 m. On ma bowiem ambicje globalne. Nie kryje, że za dwa tygodnie podczas halowych mistrzostw świata w Nankinie chce powalczyć o złoto z Grantem Hollowayem, który pod dachem nigdy nie przegrał.

22-latek to pierwszy od 41 lat halowy mistrz Europy z Polski w biegu przez płotki. – Czuję się spełniony. Wykonałem zadanie w stu procentach – mówi Szymański, a jego trener Mikołaj Justyński dodaje: – Każdy etap zawodów przeszliśmy perfekcyjnie. Kuba w porównaniu z ubiegłym rokiem zdobył ogromny postęp w technice, co dało mu więcej pewności siebie.