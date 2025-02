Orlen Cup. Jakub Szymański pobił rekord Polski i poczuł się mocarzem

Kiedy wyszła na prezentację przed startem Orlen Cup, zebrała największe brawa. Przy zgaszonym świetle i aplauzie mogła się poczuć jak gwiazda rocka. Nie zawiodła, bo wygrała rywalizację w biegu na 60 metrów, ale z czasem – jak na swoje możliwości – przeciętnym (7.13). Na mecie była niezadowolona i przyznała wręcz w rozmowie z „Rz”, że „nic w bieganiu jej już nie cieszy”.

Nieco szerzej mógł się uśmiechnąć kulomiot Konrad Bukowiecki, bo nie tylko wygrał, ale także próbą na 20.95 m osiągnął swój najlepszy wynik od blisko dwóch lat. Taka odległość to jednak wciąż rezultat, który na wielkich imprezach nie pozwala myśleć o medalach.

Listę polskich zwycięstw uzupełniła Maria Żodzik, która tej zimy jest liderką tabel w skoku wzwyż (1.98 m), ale w Łodzi spisała się słabiej (1.90 m). Trzecia była również płotkarka Pia Skrzyszowska, dla której czas 8.02 to rozczarowanie. - Nie podoba mi się to, co robię. Skaczę zamiast przez płotki biegać. Jest we mnie złość, ale i spokój. Uczę się cierpliwości. Mam nadzieję, że to się opłaci - mówi.

Środowisko pamięta o Macieju Petruczence

To były pierwsze lekkoatletyczne zawody tej rangi w naszym kraju po śmierci legendarnego dziennikarza „Przeglądu Sportowego” Macieja Petruczenki. Środowisko o nim pamięta. Jego zdjęcie towarzyszyło dziennikarzom w biurze prasowym, a zawody poprzedziła minuta ciszy.